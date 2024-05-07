Гражданина Франции обвинили в растлении шестилетней москвички

45-летнего гражданина Франции заподозрили в растлении шестилетней москвички. Об этом сообщает mk.ru.

По предварительной информации издания, мужчина «был вхож» в семью ребенка. Девочка периодически выезжала с матерью во Францию, где иностранец с декабря 2021 года по октябрь 2023 года неоднократно растлевал малолетнюю в ванной комнате своего дома.

Сообщается, что допросить подозреваемого не представляется возможным, так как он находится за границей. На данный момент он не задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Томске задержали местного жителя, который познакомился в сети с семилетней девочкой. Он высылал ей фото и пытался заманить ребенка к себе в гости.

Ранее суд в Москве приговорил к 13 годам тюрьмы продюсера за педофилию.