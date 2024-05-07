Суд арестовал Надежду Кеворкову по обвинению в оправдании терроризма

Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой», — отметила судья.

Она добавила, что Кеворкова будет находиться под стражей до 6 июля.

Адвокат журналистки Альбина Павлова просила суд избрать иную, более мягкую меру пресечения своей подзащитной. В том числе домашний арест или личное поручительство. Следствие и прокуратура настаивали на заключении женщины под стражу.

За журналистку поручились правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон, главный редактор портала «Правмир» Анна Данилова.

Накануне стало известно, что в столице задержали журналистку Надежду Кеворкову, которая пишет на тему ислама и публиковалась в крупнейших российских СМИ. При обыске в ее квартире обнаружили плакаты в поддержку запрещенной организации. Женщина свою вину не признает.

Ранее Верховный суд не изменил приговор члену сообщества «Граждане СССР» (организация запрещена в России).