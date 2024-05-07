Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал Надежду Кеворкову по обвинению в оправдании терроризма

Суд отправил в СИЗО журналистку Кеворкову по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой», — отметила судья.

Она добавила, что Кеворкова будет находиться под стражей до 6 июля.

Адвокат журналистки Альбина Павлова просила суд избрать иную, более мягкую меру пресечения своей подзащитной. В том числе домашний арест или личное поручительство. Следствие и прокуратура настаивали на заключении женщины под стражу.

За журналистку поручились правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон, главный редактор портала «Правмир» Анна Данилова.

Накануне стало известно, что в столице задержали журналистку Надежду Кеворкову, которая пишет на тему ислама и публиковалась в крупнейших российских СМИ. При обыске в ее квартире обнаружили плакаты в поддержку запрещенной организации. Женщина свою вину не признает.

Ранее Верховный суд не изменил приговор члену сообщества «Граждане СССР» (организация запрещена в России).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами