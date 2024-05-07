Что о ребенке могут рассказать его рисунки? Интервью с психологом

По детским рисункам часто можно узнать о психологическом состоянии их авторов. Как правильно анализировать творчество ребенка, что расскажут его любимые цвета и манера рисовать близких и себя самого, в интервью «Газете.Ru» рассказала Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ.

— Правда ли, что по рисункам можно сделать выводы о психологическом состоянии ребенка?

— Так же, как и игра, детские рисунки — это способ выражения своих бессознательных переживаний. Через них дети могут проживать определенные жизненные ситуации и отражать свое отношение к происходящему. Именно поэтому рисуночные методики часто используются в практике при оценке психологического состояния детей. Важнейшим преимуществом такого вида тестов является их естественность для ребенка.

Разумеется, только лишь на основании одних рисунков нельзя делать однозначные выводы, и здесь необходим комплексный подход.

Однако есть индикаторы, на которые точно стоит обратить внимание. К ним, например, относится выбор цвета, отражающий эмоциональное состояние ребенка.

— Что любимые цвета ребенка могут рассказать о его психологическом состоянии, и как это зависит от возраста?

— Предпочтение светлых пастельных тонов может свидетельствовать о пассивности, подавленности, тенденции сглаживать негативные переживания. Использование холодных оттенков может означать сниженное настроение.

При этом важно сказать, что в проведенных исследованиях прослеживается тенденция, согласно которой дети дошкольного и младшего школьного возраста отдают предпочтение ярким и светлым оттенкам (желтый, оранжевый и красный), в то время как старшие предпочитают использование оттенков более темной и спокойной гаммы.

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— Правда ли, что частый выбор красного цвета на рисунках говорит об агрессии ребенка, а черный — о подавленном состоянии?

— Да, действительно. Принято считать, что большое количество красного цвета в рисунке говорит о тревоге, эмоциональном напряжении и агрессивности. А предпочтение черного или коричневого цветов может свидетельствовать о негативном эмоциональном фоне, угнетении и тревожности. Но здесь также важно учитывать общее впечатление, которое производит рисунок.

— Все дети рисуют с разным нажимом карандаша или фломастера — кто-то едва не рвет бумагу от усилия, у кого-то — неуверенные, слабо заметные линии. Можно ли сделать какие-то выводы о состоянии ребенка по этому критерию?

— Да, безусловно, нажим и четкость используемых в рисунке линий также является индикатором психологического состояния ребенка.

Сильный нажим на карандаш, продавливание бумаги, заметные колебания в нажиме, особо тщательная штриховка рисунка — все это может сигнализировать об эмоциональном напряжении или импульсивности.

Большое количество исправлений, стирание, множественная перерисовка, еле заметные эскизные линии, как правило, указывают на неуверенность, тревожность, стрессовое состояние.

— В сети много смешных фото детских рисунков, на которых изображены мамы, папы и другие близкие ребенку люди. Кто-то с непривычно огромным ртом, кто-то — вообще без него. Ребенок может не нарисовать уши, глаза, закрасить лицо черным и так далее. О чем могут говорить такие «странные» детали?

— Здесь важно сказать о том, что дети примерно до шести лет не уделяют значительного внимания второстепенным деталям: они могут не изображать уши, волосы, пальцы, брови или ресницы. Для них абсолютно нормально «забывать» нарисовать их, так как рисунки детей дошкольного возраста в большей мере схематические, как будто собранные из отдельных частей.

Примерно с семи лет дети начинают рисовать более детализированные изображения человека, а соединение отдельных частей тела становится более плавным и пластичным.

Для того, чтобы сделать рисунок диагностическим, очень важно дополнять его беседой с ребенком.

Например, на просьбу нарисовать человека, девочка семи лет изображает его со спины. Такое изображение можно трактовать как нежелание социальных контактов, отказ от взаимодействия, негативизм. При этом в целом рисунок производит благоприятное впечатление, а в беседе девочка поясняет, что ей не очень хорошо удается нарисовать лицо, не нравится, как получается, поэтому она решила изобразить, как будто он ненадолго отвернулся.

Относительно того, как можно трактовать «странные» детали в рисунках: изображение очень большого рта может означать, что ребенок воспринимает человека очень шумным, много говорящим. И наоборот, изображение лица безо рта может указывать на желание замалчивать, отказ от общения. Но для того, чтобы сделать выводы об этом, обязательно нужны пояснения от ребенка о том, что он нарисовал.

close 100% Центр междисциплинарных исследований современного детства МГППУ

— Имеет ли значение то, кого чаще всего выбирает ребенок в качестве героев своих рисунков? Например, у одних детей это обычные люди, у других — фантазийные чудовища, у одних милые котики, у других — злые звери.

— Воспроизведение одного и того же сюжета или героя указывает на увлеченность ребенка этой темой. Увлеченность приводит к повторяемости.

Например, девочке нравятся единороги, а мальчику — зомби. Они будут часто изображать их в своих рисунках. И это вовсе не означает, что у девочки все хорошо, а у мальчика все плохо.

В 2022 году в связи с многочисленными запросами со стороны родительского сообщества на базе нашего Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ было проведено исследование, посвященное особенностям восприятия детьми четырех-шести лет нашумевшей игрушки Хагги Вагги. Дизайн исследования включал в том числе анализ рисунков этой игрушки и рисунков человека.

Результаты показали, что дети в подавляющем большинстве не испытывали страха перед данным персонажем.

Лишь в небольшом количестве рисунков мы отметили уменьшение размеров Хагги Вагги, раскрашивание его светлыми, пастельными тонами, добавление каких-то украшений, то есть попытки детей сгладить образ, сделать его более комфортным.

Безусловно, мы наблюдали более частое изображение агрессивных признаков (изображение зубов и когтей) в рисунках Хагги Вагги в отличие от рисунков человека. Но здесь важно сказать, что дети, которые были знакомы с содержанием игры Poppy playtime (персонажем которой он является), а также узнавшие о нем из роликов на YouTube, гораздо чаще изображали его как негативного, агрессивного персонажа. Интересно, что в подавляющем большинстве рисунков Хагги Вагги и рисунков человека был выявлен высокий уровень тревожности, который проявлялся в частых исправлениях, размашистой и особо тщательной штриховке. То есть тревога детей не была связана с образом Хагги Вагги.

Мы пришли к выводу, что дети воспринимают эти игрушки совершенно иначе, чем взрослые. Кроме того, многие дети говорили о том, что с ним приятно обниматься. А выявленная негативная эмоциональная нагрузка связана не с самим внешним обликом игрушки, а с информационным контекстом, сформированным многочисленными видеороликами.

close 100% Центр междисциплинарных исследований современного детства МГППУ

— О чем может говорить несоблюдение адекватных пропорций на рисунке? Например, ребенок рисует всех членов семьи маленькими, а кого-то очень крупным и расположенным где-то в верху рисунка.

— Подобные изображения могут много рассказать об иерархии в семье ребенка. Например, изображение члена семьи значительно крупнее остальных может говорить о его доминирующем положении, властном характере.

Если оно при этом более детализировано, чем остальные, можно сделать вывод о высокой значимости этого члена семьи для ребенка.

Изображение кого-то на удалении от остальных может означать его изолированность, отсутствие контакта.

Например, если в семье папа работает вахтовым методом или с частыми командировками, для рисунков будет характерно изображение его отдельно от остальной семьи.

— Дети часто рисуют самих себя, но делают это по-разному. Кто-то изображает себя слишком большим, кто-то — очень маленьким на фоне остальных. Кто-то помещает себя в центре композиции, кто-то — в стороне. Что такие делали могут рассказать о психологическом состоянии ребенка и его самооценке?

— Такие детали рисунка можно трактовать в качестве индикатора его самоотношения. Так, крупное изображение себя в центре листа свидетельствует о высокой самооценке, желании подчеркнуть свою значимость. Здесь будет правомерно говорить и о наличии тревоги у ребенка.

О низкой самооценке можно сделать вывод по небольшому изображению себя по сравнению с другими участниками рисунка, местоположению у края листа.

Изображение в верхней части листа, как правило, связывают с компенсаторным поведением и неустойчивостью самооценки. Но также это может говорить о стремлении к высоким достижениям и желании соответствовать высоким стандартам.