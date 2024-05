«Вместе победим!»: как Путин пятый раз вступил в должность президента

«Вместе победим»: что сказал Путин в первом слове

Владимир Путин вступил в должность президента России пятый раз в жизни. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.

В торжественном слове после присяги Путин пообещал сделать все, что в его силах, чтобы Россия преодолела текущие «серьезные испытания». Политик поблагодарил всех, кто голосовал за него на выборах.

«Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах, жителей наших исторических земель... Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за отечество», — начал выступление президент.

Он заявил, что на первых местах государственной службы, в экономике и вообще всех сферах России должны быть те, кто «делом доказали верность отечеству». Президент будет лично способствовать этому.

По мнению Путина, поддержав его на выборах, россияне показали решимость «непреклонно отстаивать свои ценности».

Свою работу на посту главы государства он назвал огромной честью. Священный долг президента — беречь Россию, подчеркнул политик.

«Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений.... Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее», — высказался президент.

close Гости на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года Ведущая Юлия Барановская на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года Певец Shaman (Ярослав Дронов) перед началом церемонии инаугурации у Большого Кремлевского дворца, 7 мая 2024 года Музыкант, продюсер Владимир Киселев и его супруга певица Елена Север на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Отдельно он коснулся взаимоотношений с другими государствами. Указал, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Москва готова развивать «добрые отношения» со всеми, но только на равных позициях.

«Повторю: разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности», — пояснил российский лидер.

Россия будет и дальше формировать многополярный мир. Этим она занимается не одна, а вместе с «партнерами по евразийской интеграции».

Современную реальность Путин назвал сложной и быстро меняющейся, где России важно остаться самодостаточной и конкурентоспособной. Но при этом нужно сохранить и стабильность в стране. Президент призвал помнить грустные уроки российской истории.

«Важно... не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений.... При этом стабильность не означает косность», — уточнил Путин.

Он подчеркнул, что все жители России «держат ответ» перед тысячелетней историей и своими предками. Те смогли добиться больших триумфов, потому что ставили родину превыше всего и были «заодно со своей страной».

«Вместе победим!» — такими были последние слова выступления Путина.

Как Путина благословил патриарх

После вступления в должность президента Путин отправился на благодарственный молебен в Благовещенском соборе Кремля. Его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священнослужитель зачитал установленный текст молебна, а затем добавил небольшое напутствие от себя. В нем патриарх косвенно коснулся происходящего на Украине.

«Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и государства. Эти решения почти всегда связаны в том числе и с жертвами. Но никогда такие решения на благо страны не осуждались ни Церковью, ни народом», — сообщил патриарх.

Глава РПЦ напомнил о существовании святых, которые возглавляли государство и храбро «защищали свой народ на поле брани». В качестве таких он указал на князя Александра Невского. В то же время патриарх предупредил, что защищать страну и «крушить направо и налево» из-за «фобий» или корысти — это разные вещи.

В своей речи патриарх описал Путина как очень доброго, умного и сердечного человека. Отметил, что президент — православный и не стесняется своей веры.

«Служение России на вас возложил сам Бог... Из дерзновения своего скажу: дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти», — пожелал патриарх.

Кирилл попросил российского лидера находить время для личной жизни и молитвы. Он уточнил, что у Путина это уже получается.

«Если только борьба, то не только человеческий организм может не выдержать, но и на фоне такого состояния души могут возникать роковые ошибки», — предупредил патриарх.

Как прошла церемония инаугурации

На торжественное мероприятие пригласили почти 2,6 тыс. человек. В том числе всех аккредитованных в России иностранных послов.

«Дружественные, недружественные [страны] — это мероприятие, на которое приглашают всех. Это элемент конституционного порядка. А те, кто не придет, это не делает им чести», — прокомментировал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Отказались присутствовать представители Британии, США и большинства европейских государств. При этом вопрос посещения инаугурации вызвал разногласия среди политиков Евросоюза. Послы Франции, Венгрии и Словакии решили прийти на мероприятие, чтобы «сохранить открытые каналы связи».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала игнорирование церемонии на Западе скалозубством.

«Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены», — возмутилась она.

В то же время сам Кремль счел отсутствие иностранных послов несущественным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что инаугурацию в первую очередь проводят для россиян, а все остальные вторичны.

«Я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов», — оценил Песков.

Помимо дипломатов традиционно позвали глав регионов, представителей духовенства, политиков, деятелей искусства, журналистов. Среди представителей творческих профессий в Кремле были певцы Стас Михайлов, Shaman и Юркисс, певицы Диана Гурцкая и Лариса Долина. Приехал голливудский актер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал.

«With president Putin will be the best», — сказал Сигал в ответ на просьбу журналистов описать будущее.

В этот раз среди гостей было особенно много военных, героев боевых действий на Украине. Также Путин впервые решил пригласить в Кремль детей.

«Это те дети, с которыми он так или иначе общался за последние годы... Это и ребята, у которых погибли родители в СВО, это дети наших героев, <...> это ребята, с которыми он сталкивался так или иначе, когда исполнял желания по «Елке желаний», — рассказал Песков.

На церемонии было и техническое новшество. В составе торжественного кортежа Путина публике впервые показали электромотоциклы Aurus Merlon. Предзаказ на них уже открыт, продажи начнутся в следующем году.