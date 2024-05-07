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Орлова привела на съемки «Дома-2» годовалую дочь: «Интересуют мальчики»

Телеведущая Ольга Орлова рассказала, что дочь не плакала на съемках «Дома-2»

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Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что привела годовалую дочь Аню на съемочную площадку шоу «Дом-2».

Орлова отметила, что девочка не растерялась на съемках и даже не плакала.

«Сразу дала понять, что ее интересуют мальчики», — пошутила телеведущая.

Ольга Орлова стала ведущей «Дома-2» в марте 2017 года. Артистка долгое время вела проект с Ксенией Бородиной. Впоследствии коллеги начали близко общаться и стали хорошими подругами.

Орлова родила дочь в феврале 2023 года. Артистка замужем за бизнесменом по имени Валерий с декабря 2021 года. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть 22-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В октябре 2023 года Орлова призналась, что хочет от своего мужа еще десять детей. Однако артистка сомневается, что это произойдет. 46-летняя певица намекнула, что возраст не позволит ей родить столько малышей.

В апреле 2024-го Орлова рассказала, что будет содержать мужа в случае банкротства. Телеведущая объяснила, что ее супруг является частью семьи, и она поддержит его в случае неудач и финансовых потерь.

Ранее Ольга Орлова заявила, что не пустит невестку жить в свой дом.

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