Адвокаты «крабового короля» обжаловали приговор. Суд считает его смерть и кремацию инсценировкой В суд поступила апелляция на приговор Олегу Кану за заказное убийство

Суд вновь рассмотрит дело дальневосточного «короля крабов» Олега Кана, который сбежал из России больше пяти лет назад. Защита утверждает, что бизнесмен умер за границей. Это не помешало суду заочно приговорить его к 17 годам за организацию наемного убийства. Сам Кан называл дела против себя заказными ради рейдерского захвата сахалинского бизнеса.

Адвокаты «крабового короля» Олега Кана подала апелляционную жалобу на его приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Ранее Кана заочно приговорили к колонии за организацию убийства.

Защита бизнесмена убеждала суд, что Кан умер за границей. Комментируя обжалование приговора, адвокат Константин Трапаидзе пояснил, что предприниматель в любом случае имеет право на реабилитацию.

«Любой человек имеет право на оправдательный приговор, на справедливое, законное судебное расследование в отношении него, независимо от того, жив он или мертв», — подчеркнул адвокат.

По его мнению, есть все основания для изменения приговора. Как заявил Трапаидзе, суд не сможет «обойти» доказательства защиты и факты, вскрытые в ходе судебного следствия.

«Это [обжалование приговора] даже не обсуждается, поскольку мы [изначально] рассчитывали либо на возврат дела прокурору, либо на оправдательный приговор», — указал адвокат.

Приговор, несмотря на смерть

Кана приговорили в конце апреля к 17 годам колонии строгого режима, он объявлен в розыск. Приморский краевой суд признал «крабового короля» виновным в том, что он заказал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко (ч. 3 ст. 33, п. «з» статьи 105 УК).

По версии следствия, Кан отомстил Пхиденко за попытку собственного убийства. В «крабового короля» несколько раз выстрелили в 2005 году в Южно-Сахалинске, мужчина был ранен, но выжил. Через пять лет Кан нанял киллера, который застрелил Пхиденко во Владивостоке.

В России Кан не жил с 2018 года, сбежав на фоне уголовного преследования. Кроме убийства по найму Кана обвиняли в уклонении от налогов, контрабанде крабов и организации преступного сообщества.

В 2020 году «крабовый король» послал письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, где заявил, что давно уже заработал все, что хотел. Бизнесмен уточнил, что работает советником одной из рыбодобывающих компаний и занят меценатством.

Уголовные дела против себя Кан назвал заказными, а их целью — рейдерский захват крабового бизнеса на Сахалине. Он утверждал, что следствие «затягивает» в разбирательство промысловые компании, чтобы потом их выкупили за бесценок.

«Все очень подло, но грамотно организовано», — жаловался Кан.

В марте 2024 года адвокаты Кана заявили в российском суде, что их подзащитный уже мертв. Юристы показали свидетельство о смерти из британской больницы и бумаги о кремации. Также защита указала на открытие наследственного дела в связи с кончиной бизнесмена. Оно есть в электронной базе Федеральной нотариальной палаты России на имя человека с идентичными ФИО и датой рождения.

Генпрокуратура назвала все это «инсценировкой». Обвинение сослалось на то, что смерть Кана не зарегистрирована в российском ЗАГСе.

»[Российский] ЗАГС говорит, что регистрировать не будет. Невозможно официально зарегистрировать в ЗАГСе, есть официальные отказы. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть», — объяснял адвокат Олег Суханов.

Тем не менее, суд счел Кана живым. Не верят в его смерть и сыновья убитого Пхиденко. Они надеются на экстрадицию бизнесмена в Россию.

«Теперь осталось — поймать его из-за рубежа и посадить. Я думаю, тогда буду уже спокоен», — сказал журналистам после суда Иван Пхиденко.