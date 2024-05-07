Адвокаты «крабового короля» обжаловали приговор. Суд считает его смерть и кремацию инсценировкой

Адвокаты «крабового короля» Олега Кана подала апелляционную жалобу на его приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Ранее Кана заочно приговорили к колонии за организацию убийства.
Защита бизнесмена убеждала суд, что Кан умер за границей. Комментируя обжалование приговора, адвокат Константин Трапаидзе пояснил, что предприниматель в любом случае имеет право на реабилитацию.
«Любой человек имеет право на оправдательный приговор, на справедливое, законное судебное расследование в отношении него, независимо от того, жив он или мертв», — подчеркнул адвокат.
По его мнению, есть все основания для изменения приговора. Как заявил Трапаидзе, суд не сможет «обойти» доказательства защиты и факты, вскрытые в ходе судебного следствия.
«Это [обжалование приговора] даже не обсуждается, поскольку мы [изначально] рассчитывали либо на возврат дела прокурору, либо на оправдательный приговор», — указал адвокат.
Приговор, несмотря на смерть
Кана приговорили в конце апреля к 17 годам колонии строгого режима, он объявлен в розыск. Приморский краевой суд признал «крабового короля» виновным в том, что он заказал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко (ч. 3 ст. 33, п. «з» статьи 105 УК).
По версии следствия, Кан отомстил Пхиденко за попытку собственного убийства. В «крабового короля» несколько раз выстрелили в 2005 году в Южно-Сахалинске, мужчина был ранен, но выжил. Через пять лет Кан нанял киллера, который застрелил Пхиденко во Владивостоке.
В России Кан не жил с 2018 года, сбежав на фоне уголовного преследования. Кроме убийства по найму Кана обвиняли в уклонении от налогов, контрабанде крабов и организации преступного сообщества.
В 2020 году «крабовый король» послал письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, где заявил, что давно уже заработал все, что хотел. Бизнесмен уточнил, что работает советником одной из рыбодобывающих компаний и занят меценатством.
Уголовные дела против себя Кан назвал заказными, а их целью — рейдерский захват крабового бизнеса на Сахалине. Он утверждал, что следствие «затягивает» в разбирательство промысловые компании, чтобы потом их выкупили за бесценок.
«Все очень подло, но грамотно организовано», — жаловался Кан.
В марте 2024 года адвокаты Кана заявили в российском суде, что их подзащитный уже мертв. Юристы показали свидетельство о смерти из британской больницы и бумаги о кремации. Также защита указала на открытие наследственного дела в связи с кончиной бизнесмена. Оно есть в электронной базе Федеральной нотариальной палаты России на имя человека с идентичными ФИО и датой рождения.
Генпрокуратура назвала все это «инсценировкой». Обвинение сослалось на то, что смерть Кана не зарегистрирована в российском ЗАГСе.
»[Российский] ЗАГС говорит, что регистрировать не будет. Невозможно официально зарегистрировать в ЗАГСе, есть официальные отказы. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть», — объяснял адвокат Олег Суханов.
Тем не менее, суд счел Кана живым. Не верят в его смерть и сыновья убитого Пхиденко. Они надеются на экстрадицию бизнесмена в Россию.
«Теперь осталось — поймать его из-за рубежа и посадить. Я думаю, тогда буду уже спокоен», — сказал журналистам после суда Иван Пхиденко.
Согласно наследственному делу, Кан скончался 14 февраля 2023 года. Первые слухи о смерти «крабового короля» появились примерно через две недели. В сахалинских Telegram-каналах писали, что бизнесмен скончался в Великобритании от рака поджелудочной железы.