Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

Иран атаковал базы США и Израиля. Онлайн событий на Ближнем Востоке

Онлайн-трансляция конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке
Мужчина проходит мимо разрушений на улице после израильских авиаударов в городе Набатия, Ливан, 5 марта 2026 года
Mohammed Zaatari/AP

Иран атаковал военную базу США в Кувейте, а также авиабазу Рамат-Давид и базу Мерон на севере Израиля. «Хезболла» призвала жителей израильских поселений, расположенных рядом с ливанской границей, покинуть свои дома. Телеканал CBS сообщил, что Вашингтон решил эвакуировать посольство в Кувейте. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет полного смещения иранского руководства. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:47

Иран будет воевать с США и Израилем «до последнего солдата», так как у страны нет другого выбора, заявил агентству ANI заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

9:41

В иранском Мехабаде атаковали здание Красного Полумесяца, один из сотрудников получил травму, пишет Akharin Khabar.

9:35

9:28

На борту иранского фрегата, потопленного подлодкой США у берегов Шри-Ланки, не было вооружений, он возвращался с учений, сообщил МИД Ирана.

9:24

Авиакомпания Etihad Airways 6 марта частично возобновит полеты из ОАЭ в ряд городов мира, включая Москву, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

9:20

Иран с начала конфликта выпустил около 600 ракет и более 2 тыс. беспилотников по территории Израиля и целям США в регионе, сообщает штаб ВС республики.

9:13

ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов, пишет газета The Wall Street Journal.

9:09

США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне войны с Ираном, этим займутся другие страны, заявил шеф Пентагона.

9:00

Шестой день конфликта на Ближнем Востоке. Иран атаковал военную базу США в Кувейте, а также авиабазу Рамат-Давид и базу Мерон на севере Израиля. «Хезболла» призвала жителей израильских поселений, расположенных рядом с ливанской границей, покинуть свои дома. Телеканал CBS сообщил, что Вашингтон решил эвакуировать посольство в Кувейте, сотрудникам дипмиссии приказано уничтожить всю конфиденциальную информацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет полного смещения иранского руководства и у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего лидера». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!