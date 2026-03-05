Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Фото

«Интердевочке» – 65. Как сложилась карьера Елены Яковлевой

Это просто красиво: индуистский праздник Холи в красках
"Он уже давно мертв": как менялся Джим Керри
"Боже, какой пустяк". Александру Иванову — 65
"Государство — это здорово". Михаилу Мишустину — 60

Актрисе Елене Яковлевой исполнилось 65 лет. Она родилась 5 марта 1961 года в небольшом городке Житомирской области. Отец был военным, поэтому семья часто переезжала: детство Яковлева провела в Иркутской области, а закончила школу — в Харькове. После выпуска она начала зарабатывать на переезд в Москву и поступление в ГИТИС, трудилась библиотекарем, картографом, комплектовщицей на электронном заводе. И в 1980-м отправилась в столицу, где с первой же попытки поступила в знаменитый театральный вуз.

Окончив ГИТИС, Елена Яковлева попала в театр «Современник», где дебютировала в спектакле «Двое на качелях». Ее первой работой в кино стал эпизод в фильме «Двое под одним зонтом» Георгия Юнгвальда-Хилькевича 1983 года, а уже вскоре артистка стала звездой благодаря «Интердевочке».

Лучшие роли Елены Яковлевой — в фотогалерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!