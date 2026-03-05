«Интердевочке» – 65. Как сложилась карьера Елены Яковлевой

Актрисе Елене Яковлевой исполнилось 65 лет. Она родилась 5 марта 1961 года в небольшом городке Житомирской области. Отец был военным, поэтому семья часто переезжала: детство Яковлева провела в Иркутской области, а закончила школу — в Харькове. После выпуска она начала зарабатывать на переезд в Москву и поступление в ГИТИС, трудилась библиотекарем, картографом, комплектовщицей на электронном заводе. И в 1980-м отправилась в столицу, где с первой же попытки поступила в знаменитый театральный вуз.

Окончив ГИТИС, Елена Яковлева попала в театр «Современник», где дебютировала в спектакле «Двое на качелях». Ее первой работой в кино стал эпизод в фильме «Двое под одним зонтом» Георгия Юнгвальда-Хилькевича 1983 года, а уже вскоре артистка стала звездой благодаря «Интердевочке».

