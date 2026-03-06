«Сделаем Иран снова великим!» Трамп потребовал капитуляции от Тегерана

Посол Джалали: Иран готов к дипломатии, но не капитулирует перед США

США требуют от Ирана «безоговорочной капитуляции». Дональд Трамп заявил, что никакой сделки с Тегераном не будет, пока иранские власти не признают поражение. В ответ иранские дипломаты заявили, что страна не сдастся и готова продолжать сопротивление. На фоне обмена ударами и угроз эскалации Ближний Восток приближается к новой опасной точке. Как развивается война против Ирана — в материале «Газеты.Ru».

«Никакой сделки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только в случае полной капитуляции Ирана.

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! Мы, а также многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнеров, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края пропасти», — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп также отметил, что после капитуляции или появления в Иране «великого и приемлемого лидера» США вместе с союзниками помогут стране выйти из состояния, близкого к разрушению. По его словам, в таком случае Исламскую Республику ждут экономические изменения и сильное будущее.

«Сделаем Иран снова великим!» — резюмировал глава Белого дома.

Угрозы из Вашингтона

Тем временем Штаты готовятся к следующему этапу военной операции. Как заявил на брифинге глава Пентагона Пит Хегсет, США намерены сосредоточиться на установлении контроля над воздушным пространством Ирана.

«Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся», — сказал Хегсет.

По его словам, операция может занять несколько недель. «Можно сказать, четыре недели, но это может быть и шесть, и восемь, и три», — отметил глава Пентагона, добавив, что именно США определяют «темп и ритм» военных действий.

Госсекретарь Марко Рубио предупредил, что следующий этап военной операции Израиля и США может обернуться для Ирана еще более тяжелыми последствиями.

Отвечая на вопросы журналистов в здании конгресса, Рубио заявил, что не намерен раскрывать тактические детали действий американской армии. Однако он дал понять, что наиболее мощные удары по Ирану еще впереди.

Рубио уточнил, что дальнейшая фаза операции может оказаться для Тегерана более жесткой, чем нынешняя. Как подчеркнул Пит Хегсет, в ходе операции против Ирана США больше не будут придерживаться ограничений, которые ранее накладывались из соображений политкорректности.

По словам министра обороны, прежние кампании, которые он назвал «глупыми политкорректными войнами», сильно отличались от нынешних действий США. Тогда, отметил Хегсет, военным ставили размытые задачи и вводили жесткие ограничения на применение силы.

«Больше такого не будет. Наши полномочия, его полномочия, полномочия центрального командования, полученные от президента и от меня, задействованы по максимуму», — заявил глава Пентагона.

Ответ Тегерана

Иран не намерен капитулировать и продолжит сопротивление США и Израилю . Об этом в интервью ИС «Вести» заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

«[Они хотят], чтобы мы подчинялись им? Никогда. Мы никогда не сдаемся. Понятно, что мы так поступать не будем. Если мы сдаемся, значит, вся наша культура и прошлое будет под вопросом. Так что будем сопротивляться и дальше. И ничего, кроме победы, перед нами нет», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также выступил с резкой критикой действий Вашингтона. В интервью CNN он заявил, что Трамп начал военную операцию против Ирана из мести.

По словам главы иранского МИД, американская сторона рассматривала сложный переговорный процесс по ядерной программе как обычную коммерческую сделку. Он отметил, что подобный подход и «большая ложь» искажают реальность и формируют нереалистичные ожидания.

Арагчи добавил, что в результате этих действий была фактически сорвана дипломатия. По его мнению, Трамп «предал дипломатию» и тех американцев, которые поддержали его на выборах .

Патовая ситуация

Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить конфликт с Ираном, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. В интервью News.ru он отметил, что американский лидер понимает риски долгой войны — как финансовые, так и связанные с человеческими потерями.

«[Требование о капитуляции Ирана] — это призыв закончить войну и начать переговоры, потому что для США конфликт дорого обходится. Долгая война — это огромные финансовые затраты и жертвы. И Трамп прекрасно понимает, чем это грозит . Поэтому изначально была задача ударить по Ирану сильно и заставить сесть за стол переговоров. А Тегеран по этому пути не пошел. Он пошел по пути эскалации конфликта, расширения зоны боевых действий на другие арабские государства с нанесением им ущерба. Поэтому на самом деле цель Трампа — заставить Иран сесть за стол переговоров и принять американо-израильские требования по этой ядерной программе», — пояснил Блохин.

Он добавил, что организовать государственный переворот в Иране для США было бы слишком дорого и сложно. Поэтому, по его мнению, Вашингтон предпочитает другой сценарий — наносить удары ракетами Tomahawk, рассчитывая таким образом вынудить Тегеран признать поражение и пойти на переговоры.

При этом в самом Иране власть в условиях военного времени сосредоточена в руках Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который не намерен идти на уступки. Такое мнение в разговоре с «Абзацем» высказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

«Пока Иран не считает себя проигравшим, несмотря на пострадавшие ПВО, инфраструктуру и все издержки. Согласие на капитуляцию будет означать конец Исламской Республики, это будет воспринято как предательство. КСИР перестанет существовать, а в военное время управление в его руках. Они будут воевать до конца, если не произойдет внутреннего мятежа или заговора», — рассказал Балмасов.

По словам востоковеда, Трамп рассуждает в привычной для Запада логике, тогда как в Тегеране подобные заявления могут воспринимать как проявление слабости и стремление быстрее закончить конфликт.