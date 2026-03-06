Зеленский собрался защищать базы США на Ближнем Востоке. Справятся ли ВСУ с атаками Ирана?

Украина может отправить на Ближний Восток средства борьбы с беспилотниками и своих специалистов после запроса со стороны США. Как заявил Владимир Зеленский, Киев готов подключиться к защите от атак дронов в регионе, где размещены американские военные базы. По данным СМИ, украинские специалисты могут отправиться в зону конфликта уже в ближайшие дни. Что известно о возможной миссии — в материале «Газеты.Ru».

Базы под ударом и предложение Киева

США готовы принять помощь других стран для защиты от атак иранских беспилотников. Об этом заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

«Конечно, я приму любую помощь от любой страны», — отметил глава Белого дома.

По данным агентства Reuters, Вашингтон уже обратился к Киеву с просьбой помочь усилить защиту американских военных баз на Ближнем Востоке. Источник издания утверждает, что Владимир Зеленский после этого поручил украинским военным подготовить участие специалистов по борьбе с беспилотниками.

«Украинцы приступят к работе в ближайшие несколько дней», — следует из материала.

Позже Зеленский подтвердил информацию в Telegram-канале.

«Я поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защищают жизни наших людей», — написал он.

Ситуация обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль начали масштабную кампанию воздушных ударов по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран запустил сотни беспилотников по американским военным базам в соседних странах региона.

Ранее Зеленский также предлагал направить на Ближний Восток украинских специалистов по перехвату дронов. По его словам, за четыре года конфликта Украина накопила значительный опыт борьбы с беспилотниками, в том числе иранскими «Шахедами».

«Я бы предложил следующее: у лидеров стран Ближнего Востока прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня <...> Как только будет заключено перемирие, «мы направим наших лучших операторов беспилотников-перехватчиков в страны Ближнего Востока», — отмечал Зеленский в телефонном разговоре с Bloomberg News.

Он также добавил, что режим прекращения огня мог бы действовать месяц, два месяца или даже две недели — этого времени, по его словам, хватило бы, чтобы помочь странам региона «защитить мирное население».

«ВСУ не справятся»

Украинские военные вряд ли смогут эффективно помочь США против иранских беспилотников, заявил «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов.

«Украина действительно достигла некоторых успехов в борьбе против БПЛА. Они используют дроны, которые тараном встречают цель противника и поражают его. Таким образом они отражают атаки наших «Гераней», которые технически схожи с иранскими «Шахедами». Однако сейчас Иран начал использовать новые виды беспилотников «Хадид-110», и с ними ВСУ уж точно не справятся», — объяснил он.

По словам Кнутова, новый беспилотник «Хадид-110» выполнен полностью из композитных материалов и оснащен реактивным двигателем, который позволяет ему развивать скорость до 500 километров в час. Дальность его действия достигает 300–350 километров, а боевая нагрузка составляет от 30 до 50 килограммов . Кнутов подчеркнул, что такие аппараты невозможно перехватить средствами противодроновой обороны, которые сейчас имеются у украинской армии.

«Думаю, что украинские операторы дронов в конечном счете могут просто оказаться не у дел и приедут на Ближний Восток впустую есть тот хлеб, который будут выдавать американцы», — заявил эксперт.

При этом, по его словам, произойдет ослабление противовоздушной обороны самой Украины, так как подобного рода подразделения киевскому режиму крайне необходимы на фронте.