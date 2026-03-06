Иран заявил о больших потерях среди американских военных при ударе по Бахрейну

Иран заявил о большом числе погибших и раненых военных США при ударе по Бахрейну

Удар по расположению американских солдат в Бахрейне привел к большим потерям среди военнослужащих США. Об этом заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», его цитирует гостелерадио Ирана.

«Атака по месту дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых», — отмечается в заявлении.

Штаб пообещал позже раскрыть подробности этой операции.

6 марта министерство иностранных дел Катара заявило, что Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались катарские военные. По данным МИД, в попавших под удар зданиях находились военные подразделений военно-морских сил Катара, входящие в состав объединенного центра морских операций военного командования Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее Иран заявил о гибели более 500 американских военных.