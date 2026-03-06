Размер шрифта
«Грубейшие ошибки»: названа причина поражения «Спартака» от «Динамо»

Экс-игрок Колыванов: «Спартак» допустил грубейшие ошибки в матче с «Динамо»
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший футболист и тренер Игорь Колыванов заявил, что московский «Спартак» проиграл столичному «Динамо» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России из-за грубых ошибок. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Прежде всего нужно отметить хорошую организацию игры [«Динамо»], защиту, в отличие от «Спартака», который допустил грубейшие ошибки. При счете 1:1 у красно-белых шикарный момент был в конце первого тайма, Жердсон не смог реализовать момент. В таких играх, побеждает тот, кто допустит меньше ошибок», — сказал Колыванов

Встреча прошла на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 5:2. Счет открыл на 6-й минуте Муми Нгамале, а после оформил дубль на 67-й минуте. Также забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. У «Спартака» мячи забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс на второй добавленной минуте второго тайма.

«Спартак» провел второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, возглавившего клуб 5 января. В первом матче под его началом «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 18 марта в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее Карседо обратился к фанатам после разгрома от «Динамо».

 
