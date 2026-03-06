Размер шрифта
Армия

Иран нанес удар по базе ВС США Али-Салем в Кувейте

Горящую в Кувейте базу ВС США после иранского удара оказалось некому тушить
Senior Airman Nicholas Larsen/Global Look Press

Американскую базу Али-Салем в Кувейте, в которую попали иранские ракеты, некому тушить. Местный наемный персонал из-за высоких рисков ударов по военным объектам США эту базу покинул. Об этом сообщает КСИР в Telegram-канале.

Как отмечается, от удара поражены топливное хранилище и склады военного имущества. В результате попадания снаряда в емкость с топливом вспыхнул пожар. После чего огонь перекинулся на другие постройки.

До этого сообщалось, что у американских военных нет должной защиты от иранских дронов «Шахед». По информации западных СМИ, американским военным приходится использовать те средства защиты, которые имеются, но это требует дополнительных расходов. Министр обороны США Пит Хегсет при этом заявил, что имеющиеся в распоряжении ВС США системы ПВО работают исправно. Удары Ирана с воздуха, которые пропускает американская противовоздушная оборона, она назвал время от времени случайно «прорывающимися брызгами».

Ранее в Иране назвали виновных в атаке на школу для мальчиков в Тегеране.

 
