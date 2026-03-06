Сийярто принял участие в акции протеста против шантажа Украины

Венгрия категорически отвергает втягивание Европы в военный конфликт, передачу средств европейских налогоплательщиков Украине и вступление Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам Сийярто, существует «ось Брюссель-Берлин-Киев», которая приняла решение по следующим пунктам: вовлечь Европу в войну, направить европейские деньги на Украину и принять Украину в Евросоюз. Все эти инициативы, подчеркнул министр, противоречат национальным интересам Венгрии, поэтому страна твердо заявляет «нет» каждой из них.

«Мы, венгры, говорим «нет» всем трем пунктам. Мы говорим «нет», потому что это противоречило бы национальным интересам Венгрии», — сказал Сийярто во время акции у украинского посольства в Будапеште, где протестовали против давления со стороны Украины.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти через трубопровод «Дружба». По данным Киева, это было вызвано повреждениями оборудования на западе страны, вызванными ударами. Это привело к прекращению поставок нефти в Словакию и Венгрию. В ответ Венгрия заблокировала в Евросоюзе принятие нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 мл

Ранее Орбан объявил о приостановке важных для Украины поставок до возобновления работы «Дружбы».