Политика

«Мафия на президентском уровне»: Сийярто отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана

Сийярто: на Украине угрозы и шантаж возведены на президентский уровень
Угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют суть украинских властей — мафии на президентском уровне. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на митинге у украинского посольства в Будапеште, передает РИА Новости.

«Украина смертельно угрожала премьер-министру Венгрии. <...> Они угрожают и шантажируют. <...> нам не нужно представлять украинскую мафию. Мы помним этих головорезов. Сейчас происходит то же самое, только это поднято на президентский уровень», — сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, адрес венгерского политика могут передать украинским военнослужащим, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Венгрия на официальном уровне заявила о недопустимости подобных угроз.

В Госдуме считают, что жизнь Орбана находится в опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан объявил о приостановке важных для Украины поставок до возобновления работы «Дружбы».

 
