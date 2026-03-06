Новый правитель Ирана? Чем известен Моджтаба Хаменеи и почему его кандидатура вызывает споры

Иранские и западные СМИ называют главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана 56-летнего Моджтабу Хаменеи — сына аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля по Ирану. Ассамблея экспертов должна выбрать нового рахбара, но официальных заявлений от Тегерана пока не поступало. Кто такой Моджтаба Хаменеи, какую роль он играет в политике Ирана, насколько велики его шансы стать новым главой государства и почему его кандидатура вызывает споры — в материале «Газеты.Ru».

Кто такой Моджтаба Хаменеи

Моджтаба Хосейни Хаменеи — сын убитого верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Он родился 8 сентября 1969 года в священном для шиитов городе Мешхеде. Он второй ребенок в семье.

В 1987 году Моджтаба Хаменеи окончил престижную тегеранскую школу Алави, где учились дети из религиозных семей. После этого вступил в добровольческий батальон «Хабиб», связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) элитное военно-политическое формирование в Иране, и принял участие в завершающих боях ирано-иракской войны. Служба позволила ему установить прочные связи с будущим командованием КСИР — многие его сослуживцы впоследствии заняли высокие должности в силовых структурах.

Кстати В отличие от отца, Моджтаба не является муджтахидом — богословом-правоведом, имеющим право выносить самостоятельные решения по вопросам шариата, и не носит почетного звания аятоллы. Согласно конституции Ирана, верховный лидер должен обладать глубокими знаниями исламского права, что формально делает кандидатуру Моджтабы Хаменеи спорной. Но, как отмечают эксперты, в случае консенсуса элит система может проявить гибкость.

Как сын Али Хаменеи наращивал политическое влияние

В 1989 году Али Хаменеи занял пост верховного лидера Ирана, и с тех пор его сын начал политическую карьеру — в этом ему помогали в том числе и связи в КСИР.

Кстати По данным Iran International, КСИР — главный сторонник выдвижения Моджтабы на пост верховного лидера государства. Корпус заинтересован в сохранении иерархии и стабильности, а прямой преемник Хаменеи, имеющий давние связи с командирами, мог бы безболезненно вписаться в систему.

Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Официальных постов Моджтаба никогда не занимал, но последние два десятилетия его считали одним из самых влиятельных людей Ирана. По данным западных СМИ, он был доверенным лицом отца, курировал ключевые направления внутренней и внешней политики.

О сыне верховного лидера Ирана много говорили во время выборов 2005 и 2009 годов, на которых победил Махмуд Ахмадинежад шестой президент Исламской Республики Иран с 3 августа 2005 по 3 августа 2013 года. По мнению иранских реформаторов, Моджтаба руководил кампанией по фальсификации результатов. Западные СМИ утверждали, что в 2009 году он координировал силы, подавлявшие массовые протесты «Зеленого движения» в поддержку оппонента Ахмадинежада Мира-Хосейна Мусави.

Со временем отношения между союзниками испортились: в 2013 году Ахмадинежад публично обвинил Моджтабу в хищении госсредств.

По меньшей мере 20 лет Моджтаба Хаменеи управлял канцелярией верховного лидера (Бейт-е рахбари) надгосударственный орган, которому подчиняются все структуры, созданные Али Хаменеи. Она считается наиболее влиятельным институтом в стране, фактически выполняя функции реальной исполнительной власти.

Состояние Моджтабы Хаменеи

Согласно данным агентства Bloomberg, старший сын иранского лидера руководит обширной инвестиционной империей. Моджтабе Хаменеи принадлежит дорогостоящая недвижимость в ОАЭ и Лондоне — за последние 20 лет он купил 11 квартир и домов на «Аллее миллиардеров». Помимо этого, он участвует в судоходном бизнесе в Персидском заливе, имеет деловые связи с гостиничным бизнесом в Европе.

США вводили санкции против Хаменеи, но они не помешали его финансовым делам: Моджтаба ведет бизнес через посредников и корпоративные структуры в нескольких юрисдикциях.

Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Личная жизнь Моджтабы Хаменеи

С 2004 года Моджтаба женат на Захре Хаддад-Адель, дочери бывшего председателя иранского парламента Голям-Али Аделя. У пары родилось трое детей, старший сын Али появился на свет в 2007 году.

28 февраля 2026 года семья понесла тяжелую утрату. В результате американо-израильского удара по Тегерану погибли отец и мать Моджтабы Али Хаменеи и Мансуре Ходжасте Багерзаде. Агентство Fars писало, что из-за ударов США и Израиля скончались также дочь, зять, внук и одна из невесток аятоллы. Официально эта информация не подтверждена. Судьба остальных членов семьи неизвестна.

Кто станет новым верховным лидером Ирана

О Моджтабе Хаменеи как о преемнике на посту верховного лидера страны СМИ писали с 2022 года. Тогда же иранская пресса начала называть сына Али Хаменеи аятоллой почетное звание шиитских богословов, имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права, несмотря на то, что шиитское духовенство не поддерживает передачу власти от отца к сыну.

Нового правителя в Иране выбирает Совет (Ассамблея) экспертов — специальный орган, состоящий из 88 влиятельных богословов.

Утром 4 марта 2026 года Iran International со ссылкой на источники сообщил, что Совет экспертов Ирана под давлением КСИР избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером. Информацию подтвердила The New York Times со слов высокопоставленных иранских чиновников, назвав Моджтабу «явным главным кандидатом на пост». Заседание состоялось накануне, 3 марта, однако официальное объявление могли отложить из соображений безопасности, опасаясь, что оно сделает нового рахбара высшего руководителя Ирана мишенью для США и Израиля. Тегеран пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац уже заявил, что любой преемник Али Хаменеи станет «безоговорочной целью для ликвидации».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отверг кандидатуру сына бывшего верховного лидера Ирана. По его словам, Моджтаба Хаменеи продолжит политику отца, из-за чего через пять лет страна снова начнет воевать с США.

Помимо сына Али Хаменеи, в СМИ говорят еще о нескольких кандидатах на пост рахбара. Среди них — Садек Лариджани, у которого, в отличие от Моджтабы Хаменеи, есть титул аятоллы и большой управленческий опыт. Однако он был замешан в коррупционных скандалах, оставивших след на его репутации.

Другой возможный конкурент Хаменеи — молодой консерватор-технократ Алиреза Арафи.

Садек Лариджани и Алиреза Арафи ZUMAPRESS/Global Look Press/Максим Богодвид/РИА Новости

Что известно про род Хаменеи

Семья Хаменеи принадлежит к сеидам — почитаемому в исламском мире сословию потомков пророка Мухаммеда. Отец Али Хаменеи, Сейед Джавад Хосейни Хаменеи, был известным богословом, имел титул аятоллы и пользовался большим уважением в Мешхеде. По национальности он был этническим азербайджанцем, что характерно для многих религиозных деятелей этого региона. Дед рахбара также был видным священнослужителем в Иранском Азербайджане область на северо-западе Ирана и Ираке. Мать Али, Хадидже Мирдамади, происходила из религиозной семьи из Йезда.

Несмотря на высокий духовный статус отца, семья жила крайне скромно. Сам Али Хаменеи вспоминал: «Мой отец был известным богословом. Но в то же время он был крайне благочестивым и вел аскетический образ жизни. Наша жизнь была трудной. Помню, случалось, когда в нашем доме не было ужина».

Женщины плачут после известия о гибели лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране, 1 марта 2026 года Majid Asgaripour/Reuters

По семейной традиции Али Хаменеи получил религиозное образование в священных городах Кум и Эн-Наджаф. Именно в Куме произошла судьбоносная встреча с аятоллой Хомейни, который стал его наставником и определил дальнейший путь.

С юности Али Хаменеи участвовал в антишахском движении, за что неоднократно подвергался арестам — к тому моменту у него уже родился сын Моджтаба.

После победы Исламской революции 1979 года карьера Хаменеи стремительно пошла вверх. Он стал одним из основателей Корпуса стражей исламской революции (КСИР), занимал пост заместителя министра обороны, был депутатом и имамом пятничной молитвы в Тегеране. Летом 1981 года на него было совершено покушение: взрывом бомбы ему повредило правую руку, которая на всю жизнь осталась частично парализованной. Однако уже через несколько месяцев он был избран президентом Ирана, набрав более 95% голосов, и оставался на этом посту до 1989 года.

После смерти Хомейни в 1989 году Совет экспертов избрал 50-летнего Али Хаменеи новым верховным лидером. Для этого пришлось срочно внести поправки в конституцию и присвоить ему религиозный титул аятоллы, которого он ранее не имел. Он управлял страной на протяжении 37 лет. За это время Али Хаменеи превратился из рядового священнослужителя в главную фигуру иранской теократии, сосредоточившую в руках контроль над армией, спецслужбами, судебной системой и ключевыми финансовыми потоками. Занимая выборную должность, на практике рахбар обладал властью, которая ставила его выше президента и парламента.