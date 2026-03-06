Белый дом показал кадры ударов по Ирану, сопроводив их вставками из видеоигры

Белый дом проиллюстрировал видео с ударами по Ирану кадрами из видеоигры GTA

Белый дом опубликовал в соцсети Х новые видеозаписи ударов по объектам в Иране, сопроводив их вставками из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas.

В подборке кадры с атаками перемежаются вставками из игры с главным персонажем Си-Джеем, который произносит ставшую мемом фразу «Ah shit, here we go again» («черт, ну вот опять»).

5 марта Белый дом опубликовал видеоролик с подборкой ударов по Ирану, в котором использованы кадры из компьютерной игры Call of Duty. Видео начинается со сцены из игры, где персонаж вводит в планшет координаты для ударов. После этого в ролике показываются уже реальные кадры прилетов по целям на территории Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее компания Pokemon обвинила Белый дом в краже контента.