У катка ЦСКА в Москве обвалилась крыша

Крыша московского катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, где проводят тренировки фигуристы, обвалилась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как указано в публикации, инцидент произошел ночью 20 февраля. От обрушения кровли никто не пострадал.

«Обошлось без жертв только потому, что все случилось ночью. В это время на катке никого не было», — указал один из источников.

Общая площадь катка составляет 3700 кв.м. Как указано на сайте ЦСКА, в настоящее время ледовый каток полностью отдан под тренировки СДЮШОР ЦСКА имени Станислава Жука по фигурному катанию, знаменитую своими богатыми традициями, воспитанниками школы являются олимпийские чемпионы Ирина Роднина, Александр Зайцев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков. В свое время там тренировались олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, чемпион Европы Марк Кондратюк, который позднее вместе со своим тренером Светланой Соколовской ушел в школу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

