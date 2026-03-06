В Госдуме заявили, что реклама на YouTube запрещена

Реклама на YouTube в России запрещена и может быть признана незаконной, так как доступ к ресурсу ограничен. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Александр Ющенко.

«С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в законодательство, которые прямо запрещают распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен. YouTube подпадает под это определение, поэтому любая рекламная интеграция на платформе может быть признана незаконной и ответственность несут как рекламодатель, так и блогер-рекламораспространитель», — сказал Ющенко.

До этого ФАС возбудила дело против блогера из-за распространения рекламы на YouTube. Накануне в ведомстве заявили, что считают незаконным размещение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен в России. В службе напомнили, что сейчас таковыми являются социальные сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), видеохостинг YouTube, а также мессенджеры Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

При этом ни Telegram, ни YouTube в России официально не заблокированы, не включены ни в единый реестр заблокированных ресурсов РКН, ни в перечень нежелательных или экстремистских. В последнее время Telegram испытывает сбои из-за ограничения скорости и блокировки звонков.

Ранее в Госдуме назвали условие продолжения работы Telegram.