ЦСКА переиграл «Трактор»

ЦСКА одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл челябинский «Трактор» в регулярном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Виталий Абрамов с передачи Никиты Охотюка на 36-й минуте.

ЦСКА прервал серию поражения из двух матчей подряд. Московская команда после 63 матчей регулярного чемпионата КХЛ идет на четвертом месте турнирной таблицы Западной конференции, набрав 76 очков. «Трактор» проиграл третий матч из четырех последних. Клуб расположился на шестом месте Восточной конференции, имея в активе 65 баллов.

В следующем матче армейский клуб на своем стадионе 10 марта примет «Сочи», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. Челябинская команда 8 марта на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», начало встречи — 14:30 мск.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее главный тренер «Спартака» перенес операцию.

 
