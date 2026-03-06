Размер шрифта
«Логическое завершение». ФАС назвала незаконной рекламу в Telegram

Депутат Свинцов заявил, что у Telegram осталось мало времени после слов Путина
Кирилл Кухмарь/ТАСС

ФАС России назвала незаконным размещение рекламы в Telegram. Аналогичное требование распространяется и на другие ресурсы, доступ к которым ограничен, подчеркнуло ведомство. Антимонопольная служба рекомендовала участникам рынка провести анализ своего контента на подобных площадках. Роскомнадзор назвал разъяснения ФАС «исчерпывающими». Эксперты считают, что судьба Telegram в России предопределена, в особенности после заявления Владимира Путина.

Размещение рекламы в Telegram на фоне ограничений мессенджера Роскомнадзором (РКН) незаконно, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

«Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, а также доступ к которым ограничен», — приводит «Коммерсантъ» заявление ведомства.

ФАС обратила внимание, что сейчас доступ ограничен не только к Telegram, но и к мессенджеру WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), социальным сетям Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), видеохостингу YouTube и VPN-сервисам.

Антимонопольная служба усматривает в размещении рекламы на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут рекламодатель и рекламораспространитель, пишет ТАСС.

Кроме того, ФАС рекомендовала участникам рынка провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен.

В РКН посчитали представленные разъяснения «исчерпывающими».

В России с 1 сентября 2025 года действует запрет на размещение любого вида рекламы на платформах, которые заблокированы или признаны экстремистскими или нежелательными РФ. В случае нарушения физическим лицам грозит штраф в размере 2,5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям и должностным лицам — 20 тыс. рублей, юридическим — до 500 тыс. рублей.

«Решение принято»

В России уже приняли решение о дальнейшей судьбе Telegram, считает глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Конечно, это способ давления на площадки, чтобы каналы переходили в Max. Это предупреждение. Я думаю, что государство приняло решение и просто дает время спокойно площадкам перейти. Это не годы, это месяцы, а возможно, и неделя», — отметил он в беседе с НСН, комментируя заявление ФАС.

По его мнению, рекламодателям стоит «сворачивать деятельность в Telegram». Каналы в мессенджере можно оставить, однако рекламную активность необходимо сократить, сказал специалист.

«Будем искать новые площадки и надеяться, что Мах ей станет», — добавил Клименко.

Опасность для военных

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с женщинами в преддверии 8 Марта обратил внимание, что способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих.

Военный связист Ирина Годунова сказала главе государства, что Telegram использовался на фронте, однако это «вражеский вид связи». По ее мнению, России необходимо «что-то разработать такое свое, улучшить». Военная спецсвязь в зоне СВО работает хорошо, подчеркнула военнослужащая.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, заявление Путина — это «недвусмысленный сигнал»: ситуация с Telegram подходит к логическому завершению.

«Ситуация поменялась после позиции нашего президента Владимира Путина <…> Поэтому это недвусмысленный сигнал о том, что ситуация с Telegram начинает приходить в свое логическое завершение», — сказал он изданию «Подъем».

Парламентарий считает, что у основателя Telegram Павла Дурова осталось немного времени на принятие решения: либо исполнить требования российского законодательства и наладить взаимодействие с правительством и спецслужбами РФ, либо в отношении его бизнеса будут введены ограничения.

10 февраля РКН начал планомерно ограничивать работу Telegram в России. По утверждению контрольного органа, компания Дурова игнорирует российские законы, не защищает персональные данные пользователей и не принимает необходимых мер против мошенников. Дуров в ответ заявил, что Telegram продолжит отстаивать приватность и свободу слова.

Сейчас пользователи мессенджера в России сталкиваются с проблемами при загрузке медиаматериалов, основной функционал остается доступным. По информации Telegram-канала Baza, Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. РКН не подтвердил и не опроверг эту информацию.

 
