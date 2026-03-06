«Оказалась в моих руках». Трамп заявил о скором падении Кубы

На Кубе в ближайшее время произойдет смена правящего режима, утверждает президент США Дональд Трамп. Гавана намерена заключить сделку с Вашингтоном, и госсекретарь Марко Рубио посетит остров, чтобы «посмотреть, что из этого выйдет». Трамп уверен, что республика оказалась у него в руках. Однако эксперты прогнозируют, что Белый дом вернется к вопросу Кубы только после завершения «иранской авантюры».

Куба падет в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом CNN.

«Кстати, Куба скоро падет, это не имеет отношения к делу, но Куба тоже падет», — отметил он, говоря о «военных успехах» США.

Глава Белого дома утверждает, что Гавана «сильно хочет заключить сделку», поэтому он направляет туда госсекретаря США Марко Рубио, чтобы «посмотреть, что из этого выйдет». Сейчас американская администрация «сосредоточена именно на этом вопросе», подчеркнул Трамп.

«У нас много времени, но Куба готова — спустя 50 лет <…> Я наблюдаю за ней уже 50 лет, и она сама благодаря мне оказалась в моих руках <…> И у нас все очень хорошо», — добавил президент США.

Накануне Politico опубликовало интервью с Трампом, в котором он также заявил о скором «падении Кубы». Глава Белого дома связал это с прекращением поставок нефти и «всех денежных потоков» в республику. В конце января он подписал указ, вводящий пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. Это привело к топливному кризису на острове.

Журнал The Atlantic подтвердил, что Куба может стать следующей «целью» Трампа. Глава Белого дома допускает возможность «дружественного захвата» острова с населением 11 млн человек.

По информации Axios, Рубио уже ведет тайные консультации о «будущем» с Раулем Гильермо Родригесом Кастро — внуком и опекуном 94-летнего экс-лидера Кубы Рауля Кастро. Американский чиновник разглядел в 41-летнем Кастро представителя молодого поколения кубинцев, которые «видят ценность в сближении с США».

«Рискованный шаг»

Заявление Трампа следует рассматривать как элемент информационно-психологического давления на Кубу, поскольку он еще не завершил «иранскую авантюру», считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Не факт, что США пойдут на Кубу, потому что это все-таки не такой лакомый кусок, как Венесуэла, где одни из самых больших запасов нефти в мире, и Иран, где огромные запасы углеводородов», — сказал он в беседе с агентством Sputnik.

Блохин допустил, что администрация Трампа будет решать кубинский вопрос с помощью санкций, морской блокады и, вероятно, ликвидации руководства республики.

«Однако, опять-таки, США могут сосуществовать с этим враждебным для себя кубинским режимом, не прибегая к каким-то активным действиям, потому что это уже не та Куба, которая поддерживалась СССР, а ослабленная страна», — добавил Блохин.

По мнению эксперта, Вашингтон может организовать военную операцию против Гаваны только в случае появления на Кубе, например, военной инфраструктуры России или Китая.

Трамп рассчитывал, что энергетическая блокада республики вызовет протесты на острове и станет причиной раскола местной элиты, но этого не произошло, заметил политолог Малек Дудаков. В связи с этим Трамп может решиться и на военные действия.

«Но это рискованный шаг, и он может привести к большим потерям среди американских военных», — сказал он в разговоре с «Новости Mail».

По словам Дудакова, Трамп вернется к вопросу Кубы только после разрешения кризиса на Ближнем Востоке. Эксперт предположил, что Вашингтон будет действовать методами дипломатического и экономического давления, предлагая Кубе «супервыгодные условия будущей сделки».

«Лишь бы она пошла на уступки и отказалась, например, от кооперации с Китаем, Россией — своими ближайшими союзниками», — сказал политолог.

Дудаков обратил внимание, что США более полувека стремятся сменить власть на острове. По его мнению, Трамп хотел бы войти в историю как президент, который смог поставить во главе Кубы проамериканские силы.