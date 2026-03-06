В Нижнем Тагиле шестиклассница жестоко избила сверстника в коридоре школы

В Нижнем Тагиле шестиклассница избила сверстника во время перемены. Об этом сообществу «Инцидент Нижний Тагил» рассказали очевидцы.

Конфликт между подростками произошел 5 марта в МБОУ СОШ № 45. Ученица 6 «А» и ученик 6 «В» повздорили, когда мальчик затронул в разговоре тему про ее родителей. После словесной перепалки девочка вновь увидела обидчика, схватила его за рубашку и силой выволокла из класса, после чего стала наносить удары и оттаскала за волосы.

«По итогу у М. после избиения сейчас как минимум сотрясение, ссадины и ушибы, еще у него какой-то перелом или смещение челюсти. Короче, нормально так парень пострадал, и это не удивительно при ее-то весе. <...> Она явно не чувствует себя виноватой, наоборот, еще и хамит учителям. <...> Довольная теперь ходит, хвастается, что популярная стала на всю школу. Она говорила, что хотела вообще ему выбить челюсть, но чуть-чуть промахнулась», — рассказали свидетели.

Теперь хулиганку собираются поставить на внутришкольный учет, ей также грозит постановка на учет в ПДН. Родителей девочки уже вызвали в школу. Делом заинтересовалась прокуратура, сотрудники надзорного ведомства проводят проверку. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

