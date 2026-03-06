Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Нижнем Тагиле шестиклассница жестоко избила сверстника в коридоре школы

В Нижнем Тагиле шестиклассник получил сотрясение после драки с девочкой

В Нижнем Тагиле шестиклассница избила сверстника во время перемены. Об этом сообществу «Инцидент Нижний Тагил» рассказали очевидцы.

Конфликт между подростками произошел 5 марта в МБОУ СОШ № 45. Ученица 6 «А» и ученик 6 «В» повздорили, когда мальчик затронул в разговоре тему про ее родителей. После словесной перепалки девочка вновь увидела обидчика, схватила его за рубашку и силой выволокла из класса, после чего стала наносить удары и оттаскала за волосы.

«По итогу у М. после избиения сейчас как минимум сотрясение, ссадины и ушибы, еще у него какой-то перелом или смещение челюсти. Короче, нормально так парень пострадал, и это не удивительно при ее-то весе. <...> Она явно не чувствует себя виноватой, наоборот, еще и хамит учителям. <...> Довольная теперь ходит, хвастается, что популярная стала на всю школу. Она говорила, что хотела вообще ему выбить челюсть, но чуть-чуть промахнулась», — рассказали свидетели.

Теперь хулиганку собираются поставить на внутришкольный учет, ей также грозит постановка на учет в ПДН. Родителей девочки уже вызвали в школу. Делом заинтересовалась прокуратура, сотрудники надзорного ведомства проводят проверку. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее учительница избила восьмилетнюю ученицу бамбуковой палкой и объяснила все стрессом.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!