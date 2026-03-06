Пьяный автослесарь без прав угнал машину клиентки и протаранил семь машин

В Волгограде полиция задержала 27-летнего автослесаря, который угнал машину клиентки Daewoo Matiz, оставленную в ремонте, и устроил погоню, протаранив семь автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля. Молодой человек работал в автосервисе, куда 20-летняя девушка пригнала свою машину на ремонт. После распития алкоголя на работе он решил доехать до дома на чужом авто. Увидев сотрудников ДПС, он испугался и попытался скрыться, не реагируя на требования остановиться.

Во дворах он не справился с управлением и врезался в семь припаркованных автомобилей. Задержанный пояснил, что не хотел угонять машину, а просто планировал добраться до дома. В отношении угонщика составили административные протоколы за езду без прав, в нетрезвом виде и оставление места ДТП, а также возбудили уголовное дело.

