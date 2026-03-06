Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пьяный автослесарь без прав угнал машину клиентки и протаранил семь машин

В Волгограде сотрудник автосервиса угнал авто клиентки и устроил ДТП

В Волгограде полиция задержала 27-летнего автослесаря, который угнал машину клиентки Daewoo Matiz, оставленную в ремонте, и устроил погоню, протаранив семь автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля. Молодой человек работал в автосервисе, куда 20-летняя девушка пригнала свою машину на ремонт. После распития алкоголя на работе он решил доехать до дома на чужом авто. Увидев сотрудников ДПС, он испугался и попытался скрыться, не реагируя на требования остановиться.

Во дворах он не справился с управлением и врезался в семь припаркованных автомобилей. Задержанный пояснил, что не хотел угонять машину, а просто планировал добраться до дома. В отношении угонщика составили административные протоколы за езду без прав, в нетрезвом виде и оставление места ДТП, а также возбудили уголовное дело.

Ранее подросток решил прокатиться, угнал внедорожник и устроил погоню с полицией.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!