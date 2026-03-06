В Иркутской области неизвестный ограбил офис МФО

В Иркутской области полиция задержала 44-летнего местного жителя, который ограбил отделение микрофинансовой организации в городе Вихоревка, мужчина отобрал у менеджера ключи и похитил из сейфа более 35 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел утром в одном из отделений МФО. Злоумышленник зашел в помещение, подошел к рабочему месту сотрудницы, схватил ее за руки, отобрал ключи, открыл сейф и забрал деньги. Менеджер выбежала за ним на улицу, пытаясь задержать, но грабитель разбил окно и скрылся до приезда частной охраны.

Полицейские изучили записи камер и оперативно установили личность нападавшего — ранее неоднократно судимого 44-летнего жителя Вихоревки. Его задержали. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

До этого житель Татарстана ограбил салон связи с муляжом бомбы и «запиской от ВСУ». Ему удалось похитить восемь смартфонов стоимостью 200 тыс. рублей. Правоохранители вышли на подозреваемого по камерам, задержали его и изъяли часть добычи.

Ранее в Твери пьяный мужчина устроил погром в цветочном магазине и угрожал флористу.