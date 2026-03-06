Размер шрифта
В США объяснили, что значит «безоговорочная капитуляция» Ирана

Белый дом объяснил заявление Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана
Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

В администрации президента США Дональда Трампа объяснили, что значит «безусловная капитуляция» Ирана, о которой американский лидер заявил ранее. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловная капитуляция» означает, что президент [США] сам решит, когда от Ирана больше не исходит угроза», — заявили в Белом доме.

В администрации американского президента также сообщили, что рассчитывают на военную операцию против Исламской Республики, продолжительностью в 4-6 недель.

До этого Трамп заявил, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только после полной капитуляции Ирана. При этом он пообещал Исламской Республике экономические перемены к лучшему, а также будущее, в котором страна будет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

4 марта Глава МИД Ирана Аракчи обвинил Трампа в бомбардировках республики из мести. По информации дипломата, США проводили сложные ядерные переговоры «как сделку с недвижимостью». В итоге, не добившись поставленных целей в области ядерного разоружения, Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию.

Ранее Иран заявил об очередном нападении на начальную школу.

 
