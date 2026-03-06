Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для ФРГ

Дмитриев поинтересовался у Мерца о запасах нефти и газа, которые спасут ФРГ

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о возможных источниках нефти и газа, которые могли бы помочь ФРГ преодолеть энергетический кризис. Сообщение он написал в социальной сети X.

Дмитриев отметил, что Германия, по его мнению, сталкивается с серьезными вызовами для своей промышленности и не предприняла достаточных мер для подготовки к энергетическому кризису.

«Да, вам действительно нужны новые источники нефти и газа, поскольку вы разрушаете свою промышленность и не подготовились к энергетическому кризису. У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?» – задал вопрос глава РФПИ, намекая на потенциальные возможности сотрудничества в этой сфере.

До этого сообщалось, что в январе Европа обновила рекорд объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ) для данного месяца.

Ранее в правительстве России анонсировали переориентацию поставок СПГ из Европы в Азию.