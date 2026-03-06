Мем «Возьми телефон, детка»: что он значит и почему стал популярным

Откуда взялся мем «Возьми телефон, детка», кто поет эту песню и как сделать танец из мема

В конце февраля 2026 года TikTok-лента заполнилась видео с рэпером Toxi$, который без автотюна в домашней обстановке исполняет песню со словами «Возьми телефон, детка». Ролик за несколько дней завирусился в социальных сетях, а Toxi$ стал одним из самых популярных рэперов в интернете. Кто такой Toxi$, что означает мем и как сделать свою версию видео — в материале «Газеты.Ru».

Что за мем «Возьми телефон, детка» и как он появился

Двухминутное видео «Возьми телефон, детка» завирусилось в ленте TikTok в конце февраля 2026 года. В нем рэпер со сценическим псевдонимом Toxi$ сидит в комнате перед монитором и с улыбкой напевает текст песни Nobody. Поначалу он качает руками в такт, а ближе к середине припева встает, чтобы потанцевать.

Мем «Возьми телефон, детка» — это отрывок из домашнего видеострима рэпера, который был проведен в конце января 2026 года. Отсутствие автотюна и простая обстановка настолько понравились фанатам, что они вырезали фрагмент видео и опубликовали в сети.

За месяц мем набрал обороты: пользователи начали пользоваться им в ситуациях, когда нужно изобразить реакцию на игнорирование звонка.

А кто-то вырезал отрывок с танцами певца и сделал собственные мемы. Благодаря прилипчивому мотиву и ритму песня вышла на первые строчки музыкальных рейтингов в онлайн-стримингах: в марте Nobody заняла четвертое место в мировом чарте Genius. На момент публикации песня опустилась на 15-е место, уступив первую десятку композициям нового альбома американского поп-музыканта Гарри Стайлса.

Кто такой Токсис

Автор вирусной песни — 21-летний Андрей Смелянский, широко известный под псевдонимом Toxi$. Он родился 21 марта 2004 года в Москве, но в раннем детстве переехал в Санкт-Петербург. Отец Андрея владеет несколькими бизнесами, мать — домохозяйка. Музыкой парень увлекся еще в школе — тогда он обучался игре на фортепиано, слушал поп-музыку и металл. Уже в подростковом возрасте он заинтересовался американским рэпом.

Особенный интерес у слушателей вызывает высокий голос рэпера. В интервью Смелянский уточнил, что это его натуральный голос.

«Мой естественный голос — высокий. Если я говорю низким голосом, для меня это напряжение связок, как будто я ору. Долго я так не могу говорить или читать», — рассказал артист.

Петр Ковалев/ТАСС

В 2015 году Андрей заболел эозинофильной гранулемой очаговая форма редкого заболевания гистиоцитоза, проявляющаяся опухолеподобными очагами в костях, вызванная сбоем иммунной системы и накоплением клеток Лангерганса. Артист предполагает, что она развилась на фоне стресса и переживаний. В интервью Смелянский рассказывал, что у него начало разъедать череп, опухло лицо, а сам он оказался на грани смерти. Врачи предполагали, что это может быть гематомой. Правильный диагноз выявили в элитной московской клинике, где Андрея дважды прооперировали.

Вдохновившись творчеством Lil Pump, Denzel Curry и Trippie Redd, Андрей тоже решил писать и исполнять треки. Сначала он записывал песни на английском языке: создавал их в программе Garage Band на планшете. В 2019 году он выпустил дебютный альбом Greener Days с семью треками. Благодаря первому альбому Toxi$ познакомился с другими рэперами — в их числе был Big Baby Tape, который посоветовал Смелянскому записывать песни на русском языке.

Уже через год Toxi$ выпустил сингл «ТАГА» и присоединился к объединению RANDOM CREW, в котором также состоят популярные рэперы OG Buda и MAYOT.

Параллельно с написанием музыки Toxi$ вел свой Telegram-канал: публиковал там «кружки» с рассказами о своем образе жизни, танцами и шутками. Видео рэпера завирусились в 2023 году, что дало рост популярности и его трекам. Toxi$ начал давать концерты в городах России, выступил на разогреве у американского музыканта Gucci Mane в Москве. На его Telegram-канал подписаны более 294 тысяч человек.

Занявшись музыкой, Смелянский не забросил учебу. В 2024 году он окончил христианскую гуманитарную академию им. Ф.И. Достоевского, где учился на гида, переводчика и преподавателя иностранных языков. Как признался артист, он официально может преподавать английский язык и проводить экскурсии по Санкт-Петербургу как гид.

Вирусный трек Nobody, написанный с битмейкером Aarne и рэп-исполнителем Big Baby Tape, вышел в сети вместе с альбомом SLAANG в ноябре 2025 года. Уже тогда он стал одним из самых популярных композиций на альбоме вместе с треками SHOW EM и NaNaNa. Многие из композиций записаны вместе с OG Buda, Егором Кридом и другими популярными рэперами.

Что поет Toxi$ в меме

В песне Nobody исполнитель обращается к девушке, которая его игнорирует и не хочет с ним общаться. Припев звучит так:

«Возьми телефон, детка,

Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня!

Я слил на тебя сотню, и наверх еще сотня,

Искал тебя долго, ты плэила много,

Дыхание ровно и на повторах»

Лирический герой потратил на девушку много денег и искал встречи, но она «плэила» — играла с его чувствами. «Дыхание ровно и на повторах» значит, что она оставалась спокойной.

Дальше Toxi$ обращается к девушке, которую ласково называет «Shawty» — в сети полагают, что это аналог обращения «малышка». Текст продолжается сленговыми выражениями, которые можно услышать и в других треках рэпера. Лирический герой ведет богатый образ жизни, но роскошные вещи вокруг только душат его в отсутствие девушки.

«Когда я писал трек с Тейпом (Big Baby Tape), у меня было жесткое чувство влюбленности. На этих вайбах (настроениях) я и написал его. Еще меня очень завайбило (вдохновило) то, что я сходил к Егору (Big Baby Tape) на свадьбу — это было очень мило, очень классное мероприятие. Все это смешал в голове — и мы выдали такой трек», — делился Toxi$ в интервью.

Поклонники артиста предположили, что он писал текст песни, будучи влюбленным в Twitch-стримершу Наталью Бердникову, широко известную под псевдонимом Генсуха: пара встречалась с июля 2023 года по декабрь 2024-го. В августе 2025 года стало известно, что Toxi$ сошелся со стримершей Анастасией Вихтинской, известной под ником Рочерша. Но в декабре того же года пара рассталась.

Реакция рэпера на мем «Возьми телефон, детка»

Сам Андрей Смелянский позитивно воспринял завирусившийся мем. На концерте в Санкт-Петербурге, который прошел 27 февраля, артист даже вывел на экран позади завирусившееся видео со стрима. Он признался, что не ожидал такой популярности для отрывка, и поблагодарил своих фанатов.

Фрагмент концерта ожидаемо попал в сеть и даже стал своего рода мемом. Некоторые пользователи думали, что лысый парень на видео — обычный пользователь, который танцует под трек любимого музыканта. А оказалось, что трек принадлежит самому герою мема.

«В комментариях кто-то попросил зачитать трек Nobody, и этот отрывок завирусился. Я, конечно, только рад: трек получил второе дыхание! <...> Рэп-плана нет, но есть план, чтобы моя музыка выходила и как можно чаще попадала в рилсы, мемы и TikTok», — заявил артист.

Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Как сделать танец Токсиса под «Возьми телефон, детка»: пошаговая инструкция

В сети уже появились многочисленные видео, сгенерированные искусственным интеллектом. На них автор ролика подставляет собственное лицо в видео Токсиса и исполняет его танец. А еще в танец Токсиса добавляют известных людей. Свой вариант можно сделать с помощью Telegram-бота Pauk AI Bot, но будьте внимательны : генерация видео обойдется в 315 рублей.

Для создания видео с танцем Toxi$:

1. Откройте бот в Telegram и нажмите /start.

2. В ответном сообщении бота выберите «Создать видео».

3. Выберите режим создания. Чтобы генерация осуществлялась на основе видео, выберите Kling Motion Control.

4. Скачайте видео-референс с Toxi$ на свое устройство. В сообщении от бота выберите «Видео-референс» и отправьте скачанное видео в ответном сообщении.

5. Далее выберите фото-референс — это должно быть ваше фото или снимок знаменитости, которая будет на сгенерированном видео. На снимке должны быть видны руки и человек по пояс.

6. Сохраните фото на свое устройство. В боте нажмите «Фото-референс» и отправьте его в ответном сообщении.

7. Далее нажмите «Промпт» и пропишите confident attitude, smooth movements, sharp hand gestures, trendy social media vibe — это советуют пользователи.

8. Дальше бот попросит выбрать качество ролика и оплатить генерацию . Видео с качеством 720p обойдется в 315 рублей, 1080p — в 420 рублей.

9. После оплаты нажмите «Создать видео». Через несколько минут вы получите готовый ролик. Обычно генерация видео занимает до 20 минут, но в пиковое время на это может уйти и 40 минут.

Также можно сгенерировать видео в приложении KlingAI. Для этого необходимо сохранить оригинальное видео на смартфон и вставить его внутри приложения. Программа запросит желаемое фото для генерации, и через несколько минут видео будет готово.