Венгрия передала Украине задержанных инкассаторов

Сибига: задержанные в Венгрии инкассаторы освобождены и доставлены на Украину

Украинские инкассаторы, которые были задержаны в Венгрии, освобождены и доставлены на Украину. Об этом заявил в соцсетях министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

«Уже доложил... Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. В настоящее время они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу», — сказал глава МИД.

До этого Сибига обвинил власти Венгрии в «захвате заложников» после задержания семи сотрудников государственного «Ощадбанка» в Будапеште. В Киеве заявили, что инкассаторы перевозили деньги между банками Австрии и Украины, тогда как венгерские власти подозревают их в отмывании средств.

Нацполиция Украины возбудила уголовные дела по статьям 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и 147 («Захват заложников») УК Украины.

Украинцы были арестованы 5 марта. Помимо них, под арест попали два бронированных инкассаторских автомобиля, которые предназначались для перевозки в общей сложности $40 млн, €35 млн и девяти килограммов золота из Австрии на Украину.

Ранее сообщалось, что среди задержанных в Венгрии инкассаторов оказался экс-генерал СБУ.