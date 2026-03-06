Овечкин заявил о самом тяжелом дне в его карьере

Овечкин об уходе из «Вашингтона» Карлсона: это печальный день

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоциональной отреагировал на решение команды обменять американского защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс». Его слова приводит журналист Том Гулитти в социальной сети Х.

«Это, безусловно, печальный день. Возможно, самый тяжелый в моей карьере. Это отстой. Это грустно», — заявил он.

«Вашингтон» выбрал Карлсона в первом раунде драфта в 2008 году под общим 27-м номером. В составе столичного клуба хоккеист провел 16 сезонов, набрав 771 (166+605) очко.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей. На счету российского хоккеиста в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 заброшенных шайб + 26 голевых передач).

4 марта «Вашингтон» со счетом 2:3 проиграл «Юте Мамонт», Овечкин отличиться не сумел.

Ранее Овечкин заявил, что пока не определился со своим будущим в «Вашингтоне».