«Страна.ua» объяснила, почему украинцы везли золото через Венгрию

Украинские инкассаторские службы уже несколько лет перевозят деньги в иностранной валюте и банковские металлы из Австрии в Украину через территорию Венгрии. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в «Ощадбанке».

Эта операция, по данным собеседника издания, проводится практически еженедельно с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank. Используется стандартный пакет документов, что является рутиной и не вызывает никаких исключений.

Начиная с 2022 года перевозки наличных ценностей осуществляются исключительно наземным транспортом, в отличие от периода до 2022 года, когда валюту и металлы привозили воздушным путем через аэропорт Борисполь. За 2024 и 2025 годы украинские банки суммарно ввезли на территорию Украины наличной иностранной валюты на сумму около $15,9 млрд и $11,8 млрд соответственно. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял всего $4,3 млрд.

Таким образом, схема перевозок валюты и драгоценных металлов хорошо отлажена и стабильно работает через Австрию и Венгрию, что подтверждает рост объемов наличных валютных резервов, доставляемых в Украину.

Украинский МИД обвинил власти Венгрии в «захвате заложников» после задержания семи сотрудников государственного «Ощадбанка» в Будапеште. Киев утверждает, что они перевозили деньги между банками Австрии и Украины, тогда как венгерские власти подозревают их в отмывании средств. Что известно о задержании — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил Орбану применением военной силы, если он продолжит блокировать €90 млрд на нужды Вооруженных сил Украины.