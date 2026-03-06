Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«Страна.ua» объяснила, почему украинцы везли золото через Венгрию

«Страна.ua»: украинские инкасаторы годами возят деньги и золото через Венгрию
Magyarország Kormánya/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинские инкассаторские службы уже несколько лет перевозят деньги в иностранной валюте и банковские металлы из Австрии в Украину через территорию Венгрии. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в «Ощадбанке».

Эта операция, по данным собеседника издания, проводится практически еженедельно с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank. Используется стандартный пакет документов, что является рутиной и не вызывает никаких исключений.

Начиная с 2022 года перевозки наличных ценностей осуществляются исключительно наземным транспортом, в отличие от периода до 2022 года, когда валюту и металлы привозили воздушным путем через аэропорт Борисполь. За 2024 и 2025 годы украинские банки суммарно ввезли на территорию Украины наличной иностранной валюты на сумму около $15,9 млрд и $11,8 млрд соответственно. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял всего $4,3 млрд.

Таким образом, схема перевозок валюты и драгоценных металлов хорошо отлажена и стабильно работает через Австрию и Венгрию, что подтверждает рост объемов наличных валютных резервов, доставляемых в Украину.

Украинский МИД обвинил власти Венгрии в «захвате заложников» после задержания семи сотрудников государственного «Ощадбанка» в Будапеште. Киев утверждает, что они перевозили деньги между банками Австрии и Украины, тогда как венгерские власти подозревают их в отмывании средств. Что известно о задержании — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил Орбану применением военной силы, если он продолжит блокировать €90 млрд на нужды Вооруженных сил Украины.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!