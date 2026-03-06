«Политический жест»: чемпион ОИ призвал наказать страны, бойкотирующие открытие Паралимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Международный паралимпийский комитет должен наказать страны, которые намерены бойкотировать открытие Паралимпийских игр — 2026 из-за России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что отказ ряда стран участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии – это политический жест, он не несет в себе какую-то спортивную подоплеку. Об этом и спора быть не может. То, что сейчас происходит, – это вообще пародия на олимпийское и паралимпийское движение», — отметил он.

Ранее украинский МИД вместе с министерством спорта заявили о пропуске церемонии открытия Игр, если организаторы не откажут в участии российским и белорусским атлетам, выступающим с государственной символикой. Позже к бойкоту присоединились Чехия, Финляндия, Нидерланды и Германия.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что бойкотирующие открытие Паралимпиады страны пляшут под дудку Украины.