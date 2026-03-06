Бандит трижды за две недели ограбил одного и того же человека

В Испании мужчина трижды ограбил пенсионера за 12 дней и попался

В Испании поймали грабителя, который терроризировал пожилого мужчину, совершив три разбойных нападения за 12 дней. Об этом пишет ElCaso.

Серия ограблений произошла в Ла-Льягосте. 12 февраля 73-летний местный житель шел по набережной Жоана Миро, когда к нему подошел мужчина с требованием денег. Пенсионер отказал незнакомцу, но тот силой затащил жертву в магазин на той же улице и заставил заплатить за покупку.

17 февраля потерпевший снова подвергся ограблению. Злоумышленник подошел к нему на улице, избил, причинив незначительные травмы, и украл €60. На этот раз мужчина обратился в полицию Льягосты, чтобы попросить о помощи.

Но уже 24 февраля произошло третье нападение. Грабитель приблизился к жертве на улице Эстасьо, ударил мужчину по руке, забрал у него наличные и украл сумку с недавно купленными продуктами.

Бандита задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 37-летний гражданин Италии цыганского происхождения, уже имеющий судимость. Он был арестован по обвинению в грабеже с применением насилия и запугивании.

Ранее парикмахер постриг и ограбил пожилого клиента, надев ему на голову пакет.