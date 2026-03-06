Россиянин избил бывшую девушку из-за переписки с другим

В Пензе мужчина приревновал бывшую девушку к другому и избил ее

В Пензе 27-летняя девушка попала в больницу из-за ревности бывшего молодого человека, который приревновал ее к другому мужчине, он несколько раз ударил ее, а затем поднял и бросил на пол. Об этом сообщает УМВД по Пензенской области.

Инцидент произошел, когда девушка пришла в гости к бывшему, с которым сохранила приятельские отношения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев в ее телефоне переписку с другим, он устроил сцену ревности, несколько раз ударил гостью по голове и телу, а затем поднял и с силой бросил на пол.

Пострадавшая получила множественные ушибы и обратилась в больницу, после чего написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ревнивцу грозит до трех лет лишения свободы.

