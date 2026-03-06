Размер шрифта
Мужчине грозит 10 лет тюрьмы за кражу из автомата по возврату пластиковых бутылок

В Польше рецидивист попался на краже из автомата по возврату бутылок
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В Польше рецидивист совершил кражу на 50 грошей (около 11 рублей — прим. ред.) и может лишиться свободы на 10 лет. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В Жорах полиция задержала 43-летнего рецидивиста за кражу со взломом автомата по возврату пластиковых бутылок в супермаркете. 27 февраля около 17:00 охрана заметила двоих мужчин, которые высыпали содержимое из автомата для переработки отходов, и сообщила в полицию.

Прибывший на место патруль задержал одного из преступников, 43-летнего мужчину, который уже совершил ряд других краж в этом же магазине в прошлом году.

Как выяснилось, стоимость украденных им бутылок составила всего 50 грошей, но по польским законам такое деяние квалифицируется как взлом, независимо от суммы похищенного. Рецидивисту грозит от года до 10 лет тюрьмы.

Ранее вора-домушника задержали на месте преступления с бутербродом в руке.

 
