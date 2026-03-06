Селфи за 850 тысяч: суд обязал посетителя Эрмитажа заплатить за порчу трона Павла I

В Петербурге суд обязал мужчину заплатить 850 тысяч за порчу трона Павла I

Петербургский суд обязал посетителя Эрмитажа заплатить 850 тысяч рублей за повреждение трона императора Павла I. Мужчина сел на раритетное кресло, которое входит в список лучших в Европе, чтобы сделать селфи. Однако трон и подножная скамья после незаконной фотосессии оказались испорчены. Реставрация потребует продолжительного времени и усилий целой группы специалистов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге суд обязал мужчину выплатить 847 330 рублей за повреждение трона императора Павла I в Эрмитаже, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Калининский районный суд взыскал стоимость реставрационных работ — 825 813 рублей 59 копеек, а также госпошлину в 21 516 рублей.

Инцидент произошел почти год назад — 21 марта 2025-го. Посетитель Эрмитажа Александр Дробышев в зале №172 решил сделать селфи на троне магистра Мальтийского ордена: он зашел за ограждение, сел на раритетное кресло и положил ноги на подножную скамью.

«Не обратил внимание ни на предупреждающие таблички, ни на протесты сотрудников музея», — писал Mash.

В результате действий Дробышева экспонаты — памятники русского декоративно-прикладного искусства конца XVIII века — получили механические повреждения: сиденье трона оказалось деформировано, бархат на его поверхности подвергся сечению и разрыву, на подножной скамье появились трещина и разрывы ткани бархата.

«Для восстановления исторической целостности предметов необходимо провести полный комплекс реставрационно-консервационных работ, в том числе очистку поврежденного покрытия, подготовку и подбор материалов, дублирование и укрепление разрывов и сечений на бархате, обивочные работы», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Эрмитажа.

Стоимость восстановления объектов рассчитана с учетом «необходимых исследований и сложнейших работ, которые потребуют продолжительного времени и усилий целой группы реставраторов».

Кресло и скамья находились в постоянной экспозиции и не были застрахованы , поэтому стоимость восстановления экспонатов должен покрыть нарушитель. Поскольку Дробышев не отреагировал на досудебную претензию, исковое заявление было направлено в суд.

Лебедева добавила, что поврежденные экспонаты имеют «высокую историческую и культурную значимость». Кроме того, трон входит в список лучших в Европе.

Прошлое трона Павла I

Кресло гроссмейстера ордена святого Иоанна Иерусалимского, также известное как тронное кресло великого магистра Мальтийского ордена, создано в 1799–1800 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги специально для Павла I — девятого российского императора. Государь взял орден под свое покровительство после захвата Мальты французами в 1798-м и стал его великим магистром. Он носил этот титул до своей гибели в марте 1801-го.

Трон и скамья выполнены из дерева, украшены резьбой и позолотой, их обивка сделана из малинового бархата. На кресле имеется вышивка серебряной нитью. Экспонаты поступили в Эрмитаж из фондов Музея этнографии народов СССР (ныне Российский этнографический музей) в 1946-м.

В зале №172, где произошел инцидент, находился кабинет императора, в котором Николай I допрашивал первых арестованных декабристов. Там же 19 февраля 1861 года Александр II подписал Манифест об освобождении крестьян.

В 2015-м трон был включен в тематическую выставку «Мальтийский орден. История Ордена в произведениях из собрания Эрмитажа».

Не первый случай

Еще один случай повреждения экспоната Эрмитажа произошел в этом году. 23 января посетитель повредил палец статуи императрицы Александры Федоровны — супруги Николая I — на Октябрьской лестнице Зимнего дворца.

«К счастью, это не оригинальная деталь скульптуры, а реставрационное восполнение утраченной ранее части», — отметили в пресс-службе Эрмитажа.

Нарушителя задержала музейная служба безопасности при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

Статуя императрицы была создана по заказу Николая I в 1840 году. Во время Великой Отечественной войны были утрачены пальцы рук и медальон с портретом родителей императрицы. В ходе реставрации, завершившейся в 2020 году, специалисты Эрмитажа восстановили утраченные пальцы рук скульптуры.