Над Россией сбили 83 беспилотника. Военная операция, день 1472-й

🔴 Пожар возник на электростанции в Крымском районе Краснодарского края в результате падения фрагментов БПЛА, сообщили в оперштабе региона.
Предпосылок для нормализации отношений между Россией и Евросоюзом не прослеживается из-за его оголтелой русофобской направленности, заявил «Известиям» глава департамента европейских проблем МИД РФ Масленников.
Специалисты восстановили работу высоковольтной линии «Ферросплавная-1» Запорожской атомной электростанции, поврежденной 10 февраля, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
🔴 Дроны сбросили боеприпасы на людей, которые стояли у магазина в Алешках — два человека погибли, 12 пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Венгрия предложила Украине либо возобновить поставки нефти из России в течение трех дней, либо допустить в страну группу инспекторов для осмотра трубопровода «Дружба», сообщил госсекретарь минэнерго Венгрии Цепек.
Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов, поскольку не сможет их выиграть, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
🔴 Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при налете БПЛА на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
Часть города осталась без электричества. Сильно поврежден пятиэтажный жилой дом, а также школы, здания колледжа и студенческого общежития.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 83 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1472-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.