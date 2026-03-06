Над Россией сбили 83 беспилотника. Военная операция, день 1472-й

8:09

🔴 Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при налете БПЛА на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Часть города осталась без электричества. Сильно поврежден пятиэтажный жилой дом, а также школы, здания колледжа и студенческого общежития.