Раскол союзников. За что Трамп выгнал Такера Карлсона из движения MAGA?

Президент США Дональд Трамп в интервью ABC News заявил, что телеведущий Такер Карлсон больше не является частью движения MAGA. Причиной стала критика Карлсоном американской военной операции против Ирана. Ранее NYT сообщала, что Карлсон пытался отговорить Трампа от войны, указывая на экономические риски, но президент США заявил, что у него «нет выбора». После начала боевых действий Карлсон назвал атаки «отвратительными» и заявил, что Америка ведет войну в интересах Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что телеведущий Такер Карлсон более не является членом движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку Снова Великой») из-за критики американской операции в Иране. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу ABC News.

«Такер сбился с пути. Я понял это уже давно, и он не MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA снова делает нашу страну великой. MAGA — это «Америка прежде всего», и Такер не имеет ко всему этому никакого отношения. И Такер на самом деле недостаточно умен, чтобы это понять», — заявил Трамп.

Под лозунгом Make America Great Again (ранее его в 1980-х и 1990-х годах уже использовали Рональд Рейган, Джордж Буш — старший и Билл Клинтон) Дональд Трамп вел свою избирательную кампанию в 2016 году. С тех пор движение его сторонников под лозунгом MAGA оформилось в правопопулистское крыло в рядах Республиканской партии США.

Накануне издание Responsible Statecraft напомнило, что Трампа также подвергли критике конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и основатель знаменитой ЧВК Blackwater Эрик Принс, которые некогда были союзниками республиканца.

Также в течение почти трех суток каких-либо заявлений не делал вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее строил политический имидж на противодействии военным интервенциям.

Критика союзников

Газета The New York Times 2 марта сообщила, что Такер Карлсон активно отговаривал Дональда Трампа от начала военных действий против Ирана. По данным издания, Карлсон не менее трех раз посещал Белый дом за последний месяц, чтобы убедить президента США не начинать военную операцию.

«Он описал риски для американского военного персонала, цен на энергоносители и арабских партнеров в регионе в случае войны США с Ираном. Карлсон сказал президенту, что тот не должен поддаваться давлению Израиля, отмечая, что желание этой страны атаковать Иран было единственной причиной, по которой США раздумывали о нанесении ударов. Он призвал Трампа сдержать Нетаньяху», — написала NYT.

При этом, отметила газета, американский лидер якобы сообщил Карлсону, что осознает все риски, однако у него «нет выбора», кроме как присоединиться к ударам по Ирану, которые начнет наносить Израиль .

Последний раз Трамп и Карлсон разговаривали на эту тему 23 февраля, после чего журналист сообщил окружению, что президент США склоняется к участию в военных действиях против Ирана, что потом просочилось в СМИ.

«MAGA — это Трамп, а не эти двое»

После удара ВС США по школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого погибли 175 человек, Такер Карлсон назвал атаки на Иран «абсолютно отвратительными и злыми».

В ответ Трамп 2 марта в беседе с журналисткой Рэйчел Бэйд из The Inner Circle заявил, что Карлсон и телеведущая Мегин Келли, которая также критиковала его за атаки по Ирану, более не представляют движение MAGA.

« Я думаю, что MAGA — это Трамп, а не эти двое. MAGA хочет, чтобы наша страна процветала и была в безопасности. И MAGA любит то, что я делаю, — все аспекты этого... Это обходной путь, который мы должны пройти, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и других стран, честно говоря», — сказал Трамп.

Война Израиля

Такер Карлсон опубликовал в соцсети X и YouTube новый выпуск своего подкаста, в котором заявил, что военные действия против Ирана мотивированы скрытыми религиозными мотивами руководства еврейского государства и его сторонников в правительстве США.

По его словам, эти боевые действия не связаны с нацбезопасностью Америки, экономическими интересами или угрозой обладания Ираном ядерным оружием.

« Эта война ведется исключительно потому, что Израиль хотел, чтобы она велась. Это война Израиля. Это не война Соединенных Штатов », — сказал журналист.

Карлсон также заявил, что власти Саудовской Аравии и Катара якобы задержали агентов израильской внешней разведки «Моссад», которые готовили диверсии и провокации в этих странах.

По его словам, они планировали теракты, которые бы подорвали экономическую привлекательность стран Персидского залива, чего добивается Израиль.