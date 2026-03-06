Синоптик назвала регионы, где температура опустится ниже 30 градусов

В ряде российских регионов температура опустится ниже -30°C в эти выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Неблагоприятная погода будет в республике Коми, Ненецком автономный округе и Пермском крае в эти выходные ожидается до -33°C <...>. На юге Приволжья к понедельнику похолодает до -25°C, но вскоре вернется к норме: ночью до -15°C, днем до -7°C», — рассказала синоптик.

По словам эксперта, низкие температуры сохранятся на протяжении всех выходных. На юге европейской части страны, в том числе в Краснодарском крае и на Северном Кавказе, и в районе Сочи, также ожидается суровая погода. В Мурманской и Архангельской областях, а также на востоке Вологодской области прогнозируют сильные снегопады, метели и ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве и Московской области ожидаются морозы в ночь с 8 на 9 марта. При этом грядущее похолодание будет не последним в этом сезоне. Так, по информации специалиста, холода в столице могут продлиться до первой половины апреля.

Ранее синоптик спрогнозировал волну тепла и сход снега в Петербурге.