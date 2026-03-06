Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Синоптик назвала регионы, где температура опустится ниже 30 градусов

Синоптик Макарова: в Коми, НАО и Пермском крае ожидаются сильные морозы
Veronika Kraeva/Shutterstock/FOTODOM

В ряде российских регионов температура опустится ниже -30°C в эти выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Неблагоприятная погода будет в республике Коми, Ненецком автономный округе и Пермском крае в эти выходные ожидается до -33°C <...>. На юге Приволжья к понедельнику похолодает до -25°C, но вскоре вернется к норме: ночью до -15°C, днем до -7°C», — рассказала синоптик.

По словам эксперта, низкие температуры сохранятся на протяжении всех выходных. На юге европейской части страны, в том числе в Краснодарском крае и на Северном Кавказе, и в районе Сочи, также ожидается суровая погода. В Мурманской и Архангельской областях, а также на востоке Вологодской области прогнозируют сильные снегопады, метели и ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве и Московской области ожидаются морозы в ночь с 8 на 9 марта. При этом грядущее похолодание будет не последним в этом сезоне. Так, по информации специалиста, холода в столице могут продлиться до первой половины апреля.

Ранее синоптик спрогнозировал волну тепла и сход снега в Петербурге.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!