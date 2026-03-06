СМИ: в Азербайджане предотвратили теракты, которые готовил Иран

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предотвратила серию терактов, планировавшихся иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает телеканал АзТВ.

«В качестве целей были выбраны стратегический объект — нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев и ашкеназская синагога», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает телеканал, за пособничество КСИР спецслужбы Азербайджана задержали восемь граждан страны.

Служба Гозбезопасности Азербайджана утверждает, что на территорию страны были переправлены три взрывных устройства. Они были обезврежены, а их передача другим лицам предотвращена.

До этого сообщалось, что Баку ждет от Тегерана результатов расследования инцидента с БПЛА в Нахичевани. 5 марта министерство иностранных дел Азербайджана заявило о падении нескольких дронов в районе аэропорта Нахичевани. Согласно информации азербайджанской стороны, эти БПЛА были запущены с территории Ирана.

Ранее в Азербайджане отменили все авиарейсы Баку — Нахичевань.