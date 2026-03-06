Размер шрифта
СМИ: в Азербайджане предотвратили теракты, которые готовил Иран

АзТВ: в Азербайджане предотвращены планировавшиеся КСИР теракты
Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предотвратила серию терактов, планировавшихся иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает телеканал АзТВ.

«В качестве целей были выбраны стратегический объект — нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев и ашкеназская синагога», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает телеканал, за пособничество КСИР спецслужбы Азербайджана задержали восемь граждан страны.

Служба Гозбезопасности Азербайджана утверждает, что на территорию страны были переправлены три взрывных устройства. Они были обезврежены, а их передача другим лицам предотвращена.

До этого сообщалось, что Баку ждет от Тегерана результатов расследования инцидента с БПЛА в Нахичевани. 5 марта министерство иностранных дел Азербайджана заявило о падении нескольких дронов в районе аэропорта Нахичевани. Согласно информации азербайджанской стороны, эти БПЛА были запущены с территории Ирана.

Ранее в Азербайджане отменили все авиарейсы Баку — Нахичевань.

 
