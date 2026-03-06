Иран заявил об отказе США договариваться

Недавние переговоры в Женеве были подорваны внезапным изменением позиции Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью телеканалу France24.

Дипломат выразил уверенность, что Вашингтон упустил возможность урегулировать конфликт дипломатическим путем.

По словам Тахт-Раванчи, Тегеран вел диалог добросовестно и приложил все усилия для достижения удовлетворительного результата, а «последний раунд переговоров в Женеве в прошлый четверг был успешным».

«Мы должны задать американцам вопрос, почему они передумали, почему они прибегли к силе», — заявил он.

В США заявили, что никакой сделки с Тегераном не будет, пока иранские власти не признают поражение. В ответ иранские дипломаты заявили, что страна не сдастся и готова продолжать сопротивление. На фоне обмена ударами и угроз эскалации Ближний Восток приближается к новой опасной точке. Как развивается война против Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран и США проводили переговоры в Омане и Женеве по ядерной сделке.