Умер Том Верлен — легенда панк-рока и бывший партнер Патти Смит

Фронтмен одной из самых влиятельных панк-групп 1970-х Television Том Верлен (Томас Миллер) умер в возрасте 73 лет. О его смерти сообщила Джесси Пэрис Смит, дочь коллеги музыканта Патти Смит. По ее словам, он умер «после непродолжительной болезни».

Томас Миллер родился 13 декабря 1949 года в Нью-Джерси. В пятилетнем возрасте он начал играть на фортепиано, а в школе переключился на саксофон из-за любви к джазу. Увлечение гитарой пришло позже, когда Том стал слушать Rolling Stones.

В 1972 году он со своим школьным другом создал группу Neon Boys, которую уже через год переименовали в Television. Томас Миллер взял сценический псевдоним в честь французского поэта-символиста Поля Верлена. Их группа просуществовала недолго, выпустив два альбома, Marquee Moon и Adventure. Они получили признание критиков, но продажи были скромными.

Тем не менее, Marquee Moon считается одним из определяющих релизов эпохи панка и одним из лучших альбомов 1970-х годов. Он занял 128 место в рейтинге величайших альбомов по версии Rolling Stone.

Однако уже через год после его релиза, в 1978 году, группа распалась. Музыканты воссоединялись в 1990-х и 2000-х годах, а Том Верлен продолжал сольную карьеру и выпустил девять альбомов. Он записал несколько песен с Патти Смит, «крестной матерью панк-рока», с которой его связывали любовные отношения. Последний студийный альбом Верлена как сольного исполнителя вышел в 2006 году, а сам он занял 90 место в рейтинге величайших гитаристов в рейтинге Rolling Stone.

«Его роль в нашей культуре и просто потрясающая игра на электрогитаре были совершенно легендарными», — считает певец Стюарт Брейтуэйт из пост-рок-группы Mogwai.