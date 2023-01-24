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Убийство в Голливуде: актрисе Шэрон Тейт могло бы исполниться 80 лет

Сегодня американской актрисе и модели Шэрон Мари Тейт Полански могло бы исполниться 80 лет.

С детства Тейт участвовала в конкурсах красоты, появлялась на обложках журналов. Ее привлекал и кинематограф, во время съемок фильма «Приключения молодого человека» Шэрон и ее друзья регулярно бывали на съемочной площадке, участвовали в массовке. Тогда же один из актеров заметил Тейт и посоветовал ей уделить внимание актерской карьере.

В кино модель дебютировала в 1961 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «Варавва». Последним завершенным проектом актрисы стала комедия «12+1» (по мотивам романа «Двенадцать стульев»), которая вышла посмертно в 1969 году. Свои самые знаменитые роли она исполнила в фильмах «Глаз дьявола» (1965), «Бал вампиров» (1967), «Долина кукол» (1967).

На съемочной площадке она познакомилась с кинорежиссером Романом Полански, в 1968 году вышла за него замуж.

В ночь с 8 на 9 августа 1969 года беременную Шэрон, трех ее друзей и случайного посетителя дома убили члены преступной «семьи» Чарльза Мэнсона. Трагедия произошла в Лос-Анджелесе в арендованном семьей Полански доме. Муж Шэрон Тейт в это время находился в Европе.

Повышенное внимание к громкому преступлению и его жертвам привело к всплеску интереса к фильмам с участием Тейт, которые стали еще популярнее. Преступники объяснили свое преступление не личностью убитых, с которыми они не были знакомы, а самим домом. Его ранее снимал продюсер Терри Мелчер, знакомый с Мэнсоном.

Отсылки к истории смерти Шерон Тейт были в фильме «Так сказал Чарли». Режиссер Квентин Тарантино взял убийство актрисы за основу «Однажды в… Голливуде», где образ Тейт на экран перенесла Марго Робби.

Какой была американская актриса и самая известная жертва секты Мэнсона — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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