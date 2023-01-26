26 января 2023, 20:10
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Животный кутюр. Как прошла Неделя высокой моды в Париже
В Париже завершилась Неделя высокой моды, на которой вечерние наряды и костюмы, выполненные вручную, представили модные дома, входящие во французский Синдикат высокой моды. «Газета.Ru» предлагает посмотреть, что предложили кутюрье гостям красных дорожек и светских мероприятий на весну 2023 года.
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Valentino, Schiaparelli, Viktor and Rolf Haute Couture SS 2023
Модный дом Schiaparelli по традиции произвел ажиотаж необычной сюрреалистической коллекцией — на этот раз модели, среди которых была россиянка Ирина Шейк, выходили в платьях, украшенных натуралистичными головами хищных животных. В ответ на возмущение в соцсетях бренд заявил, что при создании нарядов не пострадал ни один зверь.
Показ Schiaparelli Haute Couture SS 2023
При создании коллекции креативный директор Dior Мария Грация Кьюри вдохновлялась образом американской певицы Жозефин Бейкер, в 20-е годы сделавшей успешную карьеру во Франции, а в 40-е — присоединившейся к французскому Сопротивлению. Кьюри опиралась не на сценические образы артистки, а на фотографии из ее повседневной жизни.
Показ Dior Haute Couture SS 2023
Традиционные твидовые костюмы и платья французского модного дома Сhanel в этот раз предложили дополнять мужскими цилиндрами.
Показ Chanel Haute Couture SS 2023
Дебютанткой Недели высокой моды в Париже стала корейская модельер Сохи Пак со своим брендом Miss Sohee. В коллекции — яркий шелк, бархат, вышивка в виде цветов, перья, шлейфы и стразы.
Показ Miss Sohee Haute Couture SS 2023
Показ Miss Sohee Haute Couture SS 2023
В коллекции модельера Александра Вотье доминируют разные фактуры черного, расцвеченные неоновым розовым, оранжевым и зеленым и украшенные стразами и металлическими пластинами. Больше всего внимание публики привлекли, однако, пушистые оверсайз худи из искусственного меха.
Показ Alexandre Vauthier Haute Couture SS 2023
За кулисами Недели высокой моды ливанский модельер Эли Сааб признавался, что хотел создать по-настоящему королевскую коллекцию. Она, как обычно, далека от минимализма — напротив, он показал струящийся шелк, золотое шитье, вышивка кристаллами и жемчугом, нежные светло-голубые, светло-розовые и золотистые оттенки прозрачных тканей.
Показ Elie Saab Haute Couture SS 2023
Показ Elie Saab Haute Couture SS 2023
Дизайнеры бренда Viktor and Rolf Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен представили публике классические «платья принцессы» с корсетами и пышными юбками из органзы, но предложили носить их на новый манер — параллельно полу или вверх ногами.
Показ Viktor and Rolf Haute Couture SS 2023
Показ Viktor and Rolf Haute Couture SS 2023
Дизайнер Хайдер Аккерман и Жан Поль Готье во время показа Viktor and Rolf Haute Couture SS 2023
Кутюрную коллекцию для дома создавал дизайнер Хайдер Акерманн, выпускник знаменитой Королевской академии изящных искусств Антверпена. Перед началом показа он признался, что, в отличие от Жан-Поля Готье, совершенно лишен чувства юмора. Поэтому дань мастеру он воздает качеством кроя.
Показ Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2023
Креативный директор модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли при создании весенней кутюрной коллекции вдохновлялся ночной жизнью и клубной стилистикой. В коллекции — ультракороткие юбки и шорты, прозрачные блузы и платья, блестки, перья, банты и, разумеется, фирменный розовый цвет дома.
Показ Valentino Haute Couture SS 2023
Показ Valentino Haute Couture SS 2023
Модный дом Fendi сделал ставку на пастельные цвета, прозрачный тюль, кружево, драпировку, а также серебристый и золотистый шелк. Получилась коллекция в бельевом стиле, в которой отдельные наряды представляют собой не просто платья-слипы, а самые настоящие комбинации, которые раньше поддевали под платья. Обратить внимание можно на необычные серьги — модели выходили либо в разных, короткой и длинной, либо вовсе в одной
Показ Fendi Haute Couture SS 2023