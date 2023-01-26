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Животный кутюр. Как прошла Неделя высокой моды в Париже

В Париже завершилась Неделя высокой моды, на которой вечерние наряды и костюмы, выполненные вручную, представили модные дома, входящие во французский Синдикат высокой моды. «Газета.Ru» предлагает посмотреть, что предложили кутюрье гостям красных дорожек и светских мероприятий на весну 2023 года.

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