Артист балета и друг Кэрри Брэдшоу. Михаилу Барышникову — 75

Сегодня отмечает 75-летие советский и американский артист балета, балетмейстер и актер Михаил Барышников.



Он появился на свет в Риге, переехал в Ленинград, когда поступил в Вагановскую академию русского балета.



В 1974 году приехал в Канаду во время гастролей в составе труппы Большого театра и не вернулся на родину. В том же году перебрался в США и стал премьером труппы «Американского театра балета». За время карьеры в балете Барышников оказал существенное влияние на американскую и мировую хореографию.



В 1978 году он стал актером, снявшись в фильме «Поворотный пункт». Он исполнил роль звезды балета, за что был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана».



В начале 2000-х годов Барышников снимался в сериале «Секс в большом городе», сыграв роль возлюбленного главной героини Кэрри Брэдшоу — художника Александра Петровского.



В 2017 году получил гражданство Латвии. Барышников — командор ордена Трех Звезд – высшей государственной награды Латвийской Республики.

Творческий путь знаменитого танцора и балетмейстера — в галерее «Газеты.Ru».