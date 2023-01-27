Артист балета и друг Кэрри Брэдшоу. Михаилу Барышникову — 75
Сегодня отмечает 75-летие советский и американский артист балета, балетмейстер и актер Михаил Барышников.
Он появился на свет в Риге, переехал в Ленинград, когда поступил в Вагановскую академию русского балета.
В 1974 году приехал в Канаду во время гастролей в составе труппы Большого театра и не вернулся на родину. В том же году перебрался в США и стал премьером труппы «Американского театра балета». За время карьеры в балете Барышников оказал существенное влияние на американскую и мировую хореографию.
В 1978 году он стал актером, снявшись в фильме «Поворотный пункт». Он исполнил роль звезды балета, за что был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана».
В начале 2000-х годов Барышников снимался в сериале «Секс в большом городе», сыграв роль возлюбленного главной героини Кэрри Брэдшоу — художника Александра Петровского.
В 2017 году получил гражданство Латвии. Барышников — командор ордена Трех Звезд – высшей государственной награды Латвийской Республики.
Творческий путь знаменитого танцора и балетмейстера — в галерее «Газеты.Ru».
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