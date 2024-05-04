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Артиллеристы РФ не дают ВСУ спокойно закрепляться на правом берегу Днепра

Минобороны: артиллеристы нанесли удар по опорникам ВСУ на правом берегу Днепра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы российской нанесли удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра из РСЗО «Град». Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Расчет РСЗО БМ-21 «Град», выполняя огневую задачу, уничтожил ряд опорных пунктов украинской армии расположенных на правом берегу Днепра в Херсонской области. Расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» постоянно находятся в полной боевой готовности», — сообщает Минобороны.

Отмечается, что цели для ударов российские артиллеристы получают в режиме реального времени благодаря взаимодействию с разведчиками, оснащенными беспилотными летательными аппаратами. Кроме высокой точности и оперативности, такое взаимодействие позволяет экономно расходовать боезапас.

До этого Министерство обороны России сообщило, что для поиска пропавших в Черном море троих российских военных привлекли вертолеты.

Отмечается, что днем 30 апреля трое военнослужащих одной из воинских частей в Крыму, на резиновой весельной лодке вышли в открытое море. Ветром их унесло в море, после чего были приняты меры для их поиска.

Ранее в Госдуме назвали «ерундой» сообщения о принуждении срочников подписывать контракт.

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