Взрывы раздались в центральной Украине

В Днепропетровской области, в городе Павлодар прозвучали взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

Подробностей не приводится, однако известно, что Павлодар находится в глубоком тылу украинской группировке в Донбассе.

В данный момент сирена воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, а также Сумской и Харьковской областях Украины.

До этого в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области припортовая инфраструктура получила повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.