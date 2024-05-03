Город-крепость. Почему российским войскам важно взять Часов Яр

Части и соединения российской армии находятся на подступах к городу Часов Яр и продолжают успешно продвигаться, охватывая этот населенный пункт с юга и севера. Почему взятие этого города — далеко не самая простая задача для ВС РФ, и имеет ли Часов Яр стратегическое значение, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Обстановка для Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра складывается весьма сложная и продолжает быстро ухудшаться. Вместе с тем следует отметить, что противник в течение длительного времени превращал Часов Яр в город-крепость. Этот населенный пункт и его окрестности сегодня представляют собой мощный укрепленный район с долговременными огневыми сооружениями, развитой системой траншей, ходов сообщений и подземными укрытиями. В целом Часов Яр можно назвать важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Таким образом, овладение этим городом — далеко не самая простая задача для наступающий российских частей и соединений. Именно этим и объясняется то, что бои за Часов Яр ведутся столь продолжительное время.

Решающее слово при штурме этого города скажет, безусловно, артиллерия, в том числе подразделения и части артиллерии БМ (большой мощности). Как показывает опыт, пушки и гаубицы крупных калибров крайне эффективны при штурме городов. Орудия большой мощности — самое действенное оружие при штурме железобетонных укреплений, а также в уличных боях в городах с большими каменными домами.

К орудиям и минометам БМ в ВС РФ относятся самоходные пушки калибра 203-мм 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка», а также самоходные минометы калибра 240-мм «Тюльпан». «Пион» и «Малка» могут применять для разрушения долговременных огневых сооружений противника бетонобойные снаряды, а «Тюльпан» — комплексы корректируемого вооружения 1К113 «Смельчак».

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Не приходится сомневаться, что подразделения и части первого эшелона группировки ВС РФ, штурмующие Часов Яр, получили в качестве усиления орудия и минометы большой мощности. При определении огневых задач артиллерии, степени и способов огневого поражения объектов противника в этом городе-крепости штаб артиллерии российской группировки наверняка имел в виду старую военную поговорку «пот артиллериста сберегает кровь пехоты».

Помимо прочего, даже очень мощные крепости не способны выдержать удар «бога войны» — артиллерии. Падение Часова Яра станет своего рода очередным ее триумфом.

Свою роль во взятии этого города сыграют и модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» с резко увеличенной дальностью и кучностью стрельбы. Как правило, после удара ТОС противник теряет боеспособность и какую бы то ни было волю к дальнейшему сопротивлению.

Разумеется, не останется в стороне от боев за Часов Яр и оперативно-тактическая авиация ВКС РФ. В течение последнего времени на боеспособность и моральное состояние личного состава Вооруженных сил Украины существенно повлияли российские фугасные авиационные бомбы (ФАБ) большого калибра (до 3000 кг включительно) с управляемыми модулями планирования и коррекции.

Подобные устройства превращают обычную ФАБ свободного падения с промахом в несколько десятков метров (а то и более) в высокоточный боеприпас с круговым вероятным отклонением всего в несколько метров. Никакого действенного противоядия против этого оружия у ВСУ в настоящее время нет.

Таким образом, одно из определяющих слов в борьбе за Часов Яр скажут артиллерия и авиация. Но говорить о том, что успех боя зависит только от мощи огневых средств поражения противника, было бы не совсем правильным. Главное здесь все-таки — искусство командиров, управляющих войсками, соответствующая подготовка частей и соединений Вооруженных сил, мужество бойцов и командиров.

Роль Часова Яра

Взятие Часова Яра, безусловно, станет крупным тактическим успехом Вооруженных сил России. Но придавать овладению подобным населенным пунктом стратегическое значение — это несколько преувеличивать роль такого малого города в военной операции (к таковым, как известно, относятся города с населением до 20 тыс. человек, а довоенная численность жителей Часова Яра не превышала и 12 тыс. человек).

Правильнее сказать, что овладение Часовым Яром и прорыв мощной, долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника создает весьма благоприятные возможности для дальнейшего продвижения российских войск на этом направлении.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).