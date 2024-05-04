В ночь с 5 на 6 мая ожидается звездопад Майские Аквариды

Луна не помешает наблюдению звездопада в ночь на понедельник, 6 мая. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского планетария сообщает ТАСС.

Пиковое значение звездопада эта-Аквариды (Майские Аквариды) будет отмечено в ночь с 5 на 6 мая. Ожидаются до 50 метеоров-вспышек в час. Область их вылета (радиант) нужно искать над юго-восточным горизонтом. В целом же поток из созвездия Водолей наблюдается с 19 апреля по 28 мая.

«Условия наблюдения Майских Акварид в 2024 году — благоприятные, так как пик происходит вблизи новолуния (8 мая). Луна не помешает наблюдению метеоров», — сообщили в планетарии.

Источником звездопада является пылевой след, оставленный кометой Галлея, через который Земля проходит дважды в году. Осенний звездопад носит имя Ориониды.

Комета Галлея возвращается к Солнцу с периодичностью каждые 75—76 лет. В последний раз ее видели в 1986 году, следующее посещение ожидается в 2061 году.

30 апреля сообщалось, что испанские ученые, проанализировав архивные снимки орбитального телескопа «Хаббл» с помощью искусственного интеллекта, смогли обнаружить более тысячи новых астероидов в Солнечной системе.

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