«Не в то время и не в том месте». Ивлеева подвела итоги скандала с «голой вечеринкой» Блогер Ивлеева рассказала, как оказалась в Донбассе в свой день рождения

Блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки», состоявшейся в декабре в московском клубе «Мутабор». Оказалось, что в марте Ивлеева ездила в Донбасс, но не стала афишировать свой визит. Также блогер заявила, что никогда не планировала уезжать из России и «с симпатией и уважением» относится к президенту Владимир Путину. Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «Газете.Ru», что Ивлеева просто выбрала неправильную тактику и посоветовал брать пример с певца Киркорова.

«Это было мероприятие, которое прошло не в то время и не в том месте», — так заявила Анастасия Ивлеева, говоря о «голой вечеринке» в начале интервью для YouTube-канала «Лука Ебков».

По ее словам после декабрьских событий она столкнулась с волной тотального вранья. В Сети публиковалась информация, что она якобы уехала из России, а в ее офисе проводятся обыски.

«Этого не было и близко. У меня были сотрудники, было тихо мирно и спокойно. Но это все равно разжигание какого-то неадеквата, шумихи и лишних переживаний, волнений, которых и так хватало», — рассказала Анастасия Ивлеева.

Она согласилась, что на вечеринке «какие‑то морально-этические нормы были нарушены», и «та ответственность и последствия, которые понесли участники мероприятия, были в каком-то отношении справедливы».

«Но в общем и целом анти-вечеринка зашла слишком далеко. И эти массовые гонения на артистов, негатив, хейт, доносы — это за пределами добра и зла, это где‑то за гранью»,

— дала оценку блогер и телеведущая.

Она сообщила, что после скандала она «приняла решение уйти в режим тишины», чтобы, «как минимум, поправить свое психологическое и ментальное состояние, успокоиться, прийти в себя».

«В современном медиапространстве обвинение — это равно приговор без объяснения причин, без выяснения каких‑либо подробностей. Есть одно мнение, и оно в глазах общественности единственно верное, — это заклеймить, зачморить и не дать возможности оправдаться, от слова совсем», — сказала Ивлеева.

В самый сложный момент ей помогла мать, которая внимательно следила за тем, что пишут СМИ по итогам вечеринки.

«Я пытаюсь в своей голове это простроить, а еще есть мама, которая вообще вне контекста и читает новости: «Ее (Ивлееву – «Газета.Ru») посадят», «Ее заберут», ее за долги, за преступления, она виновата, сжечь… Представляешь, читает мать такие новости и никак не может помочь ребенку. Я помню, как в самый пик напряжения и отчаяния, когда все эмоции достигли абсолюта и должны были выйти. <…> Я читала комментарии, меня прорвало, лежу, плачу, понимаю, что просто хочу к маме и разрыдаться навзрыд, с истерикой. Я, в общем, так и сделала. Мама уже спала, была ночь, я помню, бегу со второго этажа, падаю к ней на грудь и плачу. Она меня без лишних слов обняла и сказала, что все будет хорошо», — рассказала блогер и пустила слезу.

Страха на Донбассе не было

Анастасия Ивлеева сообщила, что в свой день рождения (8 марта) она ездила в Донбасс.

«Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И во-вторых, <…> для меня это довольно интимный момент. И поскольку я ответственно и тонко к этому подходила, и мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений. Чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают. Я это сделала», — рассказала Ивлеева.

Блогер сообщила, что посетила несколько «городов и пригородов», в частности, она побывала в Мариуполе. Его Ивлеева назвала «полуразрушенным городом», который сейчас «активно восстанавливается из руин». Была блогер и на линии соприкосновения, где они с сопровождающими «стояли там около минут 15, просто молчали, слушали войну».

«Я когда готовилась к поездке, придумывала какие-то картинки, пыталась предугадать свои впечатления. По большей части, я думала, что мне будет страшно, но страха было меньше всего. Я помню, что у меня было ощущение замирания сердца»,

— поделилась впечатлениями Ивлеева.

Из интервью следует, что блогер оказывала помощь военнослужащим в зоне СВО — причем еще до проведения «голой вечеринки». Ивлеева делала это примеру людей из окружения, «которые оказывают поддержку фронту».

«Те ребята (военнослужащие – «Газета.Ru»), с которыми мы были в контакте, говорили, что ничего страшного (на вечеринке – «Газета.Ru») по факту не произошло. Сам момент (по всей видимости, появление во фривольном наряде на вечеринке – «Газета.Ru») – возможно, есть нарушение с точки зрения этики и морали. Но ребята меня, наоборот, поддерживали и говорили, что «Настя, все будет хорошо. Знай, если нужно, мы пойдем, запишем, сделаем», — рассказала Ивлеева.

В доказательство она показала ведущему видео, на котором военнослужащий благодарит Ивлееву за то, что у его подразделения появился УАЗ (Буханка).

Ивлеева остается

Во время интервью Анастасия Ивлеева также сообщила, что у нее никогда не было желания покинуть Россию.

«Зачем мне покидать родную страну, в которой у меня все: друзья, семья, бизнес, работа, аудитория? Об этом вопрос не стоял никогда», — сказала Ивлеева.

Кроме того, она сообщила, что «с симпатией и уважением» относится к президенту РФ Владимир Путину. «У меня не было момента, чтобы я прямо сидела и такая злилась, его за что-то проклиная», — утверждает звезда.

Также Ивлеева разъяснила, почему удалила публикации в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Что ходить вокруг да около, это обычный испуг, — призналась она. — Ты прикинь, вот я девчонка, с которой случился весь этот коллапс, на тебя атака по всем категориям. Нет ни одной инстанции, которая тебя бы не хейтила, не ненавидела, не обвиняла во всех смертных грехах. Тебе прилетает абсолютно отовсюду. <...> Плюс у тебя нет опытных старших товарищей, которые бы подсказали, как в этой ситуации действовать. Поэтому из-за растерянности [удалила посты], от незнания, от страха».

«Я против любой войны, это нормально. Любой нормальный адекватный человек будет всегда выступать за мир», — сказала Ивлеева.

В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Ивлеева выбрала неправильную тактику и ей стоит брать пример с певца Филиппа Киркорова.

«Ну хорошо, вот Ивлеева съездила, но она же об этом все равно сказала. Что она ездила в Донбасс — замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочетов и ошибок, то Ивлеева — все как-то очень осторожно. Она избрала неправильную тактику — я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии», — сказал Милонов.